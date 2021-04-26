Погода на май в Крыму 2021: Весна вступила в свои законные права

По прогнозам синоптиков, последний весенний месяц будет очень теплым Фото: Архив "КП"

Два месяца весны в Крыму больше напоминали конец зимы: иногда шел мокрый снег, а где-то лил дождь, и только под конец апреля, наконец, распогодилось. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на май в Крыму 2021.

По прогнозам синоптиков, последний весенний месяц будет очень теплым. Столбики термометра будут показывать температура до 24 градусов со знаком плюс. Температурный фон будет постепенно повышаться, поэтому в начале мая температура будет по-настоящему весенней.

Как сообщила КП начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в первых числах месяца будет очень жаркая погода. На первомайские выходные температура повысится до 25 градусов.

- В эти дни будет особенно тепло. Позже температурный фонд будет повышаться, поэтому будут теплыми не только световые дни, но и ночи, - говорит КП-Крым синоптик.

Днем средняя температура в мае составит примерно 20 градусов, а ночью - около 13. По данным синоптиков, в последний месяц весны на полуострове больше всего будет ясных и солнечных дней. Их в Крыму насчитали 12 штук.

В середине следующей недели, с 5 по 8 мая, в некоторых районах полуострова возможны осадки. Потом ненадолго выглянет солнышко, а в конце месяца снова пойдут дожди.

Купаться в море, по словам синоптиков, пока что рано. Хоть морская воды уже начинает прогреваться, шанс простудиться и заболеть остается большим. В Евпатории температура моря уже достигнет 13 градусов, а в Севастополе, Ялте и Алуште - не больше 10.

По сравнению с прошлым годом, температура в мае 2021 будет примерно на таком же уровне. Этот месяц не принесет много осадков, но точно порадует крымчан и гостей полуострова теплым солнцем.

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