В Крым придет небывалая жара до +25 градусов: погода на ближайшую неделю

Несмотря на потепление, купаться в море пока еще рано Фото: Анна КИРИЕНКО

Весна вступает в свои права полным ходом. Сильных осадков больше не будет. На выходных в республике немного похолодает, но со следующей недели солнце начнет прогревать полуостров. Об этом «КП-Крым» рассказала глава Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Ночь сегодня будет теплая - 4-9 градусов, но следующая - прохладнее.

- Даже в степных и предгорных районах на поверхностях и почве возможны слабые заморозки - 1-3 градусов. Холодный фронтальный раздел посетит территорию Крыма сегодня ночью, завтра днем и в воскресенье. В первой половине недели температура воздуха днем будет 10-15 градусов, - рассказала Любецкая.

На следующей неделе преимущественно без осадков. Температурный фон будет постепенно повышаться. Четверг и пятница – два очень жарких дня, температура поднимется до 20-25 градусов. Далее синоптик прогнозирует почти летнюю погоду.

А вот в море пока купаться рано. По словам Любецкой, температура морской воды еще очень низкая. Самая высокая температура воды сейчас в Севастополе и в Евпатории – 13 градусов. На западном и восточном побережьях – 10-11 градусов.

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