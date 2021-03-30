Погода на апрель 2021 в Крыму: Весна не спешит приходить на полуостров

По сравнению с прошлым годом, температура в апреле 2021 будет значительно ниже Фото: Архив "КП"

Второй месяц весны в Крыму не будет отличаться привычным теплом. Как обещают синоптики, пока еще рано прятать на дальние полки свитера и пуховики, ведь стабильной погоды нужно ждать еще несколько недель. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на прель 2021 в Крыму.

В этом году весна пробуждается с опозданием. Почти весь март на полуострове был дождливым, а иногда даже выпадал снег. Казалось, что вот-вот настанет апрель и потеплеет, но синоптики пока не радуют своими прогнозами.

Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в первые дни месяца осадков не будет. Во многих районах полуострова будет солнечно.

- В первую неделю апреля в Крыму будет теплее, чем в конце марта. От 8 до 15 градусов тепла, а ночью температура будет понижаться до 6 градусов тепла, - отмечает синоптик. – В эти дни ожидается относительное потепление, но на вторую неделю вновь похолодает.

В десятых числах апреля на полуострове обещают сильные дожди и похолодание. Температура ночью будет достигать нулевых отметок, а днем можно ждать даже мокрый снег.

По сравнению с прошлым годом, температура в апреле 2021 будет значительно ниже. Этот месяц принесет много осадков, но солнца будет очень мало. По предварительным прогнозам синоптиков, застать солнечные дни будет непросто – их будет всего 8. Все остальное время по всему Крыму будет царить переменная облачность.

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