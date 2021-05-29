«Это интрига»: Наталья Поклонская решила не раскрывать свое новое место работы

Праймериз «Единой России» проходят на полуострове с 24 по 30 мая. Фото: "КП" Архив

После того, как депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия», она отказалась раскрывать свое новое место работы.

- Это интрига, и пусть это остается интригой. Неважно, где я, буду помогать и работать во благо Крыма. Китель будет красивый, еще красивее, - заявила Поклонская.

Напомним, праймериз «Единой России» проходят на полуострове с 24 по 30 мая. По итогам внутрипартийных выборов партия должна отобрать кандидатов в Госдуму от Крыма. Среди прочих в гонке уже участвуют действующие депутаты Константин Бахарев и Михаил Шеремет, депутат госсовета Республики Крым Алексей Черняк и вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Заметим, Наталья Поклонская все еще остается депутатом Госдумы от республики. На этот пост она была избрана в 2016 году.

Система голосование кандидатов «Единой России» в этом году отличается от прошлых. Вместо одного дня на выбор, как все уже привыкли, выбирать будут целую неделю, а вместо избирательных участков - сайт, на котором можно выразить свое мнение и рассказать о том, кто должен представлять народ во власти.

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