Пожар в Гурзуфе: Загорелась крыша многоквартирного жилого дома

Пожар в частном секторе на улице Совхозной в Гурзуфе тушат 23 сотрудника МЧС Фото: архив "КП"

В курортном поселке Гурзуф, что расположен под Ялтой, загорелась крыша многоквартирного жилого дома барачного типа. Пострадавших среди людей нет, однако огонь перекинулся на растущие рядом кипарисы. В региональном МЧС сообщают, что ситуация остается сложной.

- К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии первого подразделения было установлено, что произошло возгорание кровли строения. Пострадавших нет. Есть угроза распространения огня, - уточняют в пресс-службе крымского главка МЧС.

Пожар в частном секторе на улице Совхозной в Гурзуфе тушат 23 сотрудника МЧС, также задействовано 6 единиц техники.

Напомним, в апреле под Судаком загорелось трехэтажное здание. Огонь тушили несколько часов. Была угроза, что пожар перекинется на соседние дома, но этого не произошло.

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