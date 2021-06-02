В Крыму оценили желание Украины ввести санкции против Белоруссии за полеты на полуостров

Руководство авиакомпании «Белавиа» ранее сообщило, что не предполагают осуществлять полеты в Крым Фото: Евгения ГУСЕВА

Экономика Белоруссии не выдержит санкционное давление со стороны стран Евросоюза и Украины, если ей не поможет Россия. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» в Крыму выразил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Накануне МИД Украины пригрозил Белоруссии новыми санкциями в случае, если авиакомпания «Белавиа» запустит прямые рейсы в Крым. С 29 мая Украина закрыла небо для полетов белорусских самолетов, ранее это сделали страны Евросоюза. Для белорусских авиалиний это большая проблема, так как самые популярные маршруты в Египет и Турцию пролегали через воздушное пространство Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к главе РФ Владимиру Путину с просьбой открыть авиарейсы в Крым через территорию России.

- Сама республика Беларусь не выдержит такое санкционное давление. Единственная поддержка, которую она может получить, только со стороны России. Но не стоит отбрасывать и Китай. Проблема Белоруссии в том, что она сохранила госсектор, и он является основой экономики. Частникам было бы проще, - отмечает Чегринец. - На данный момент эта система, когда большинство предприятий государственные, не выдерживает санкций, все равно прогибается. И здесь поддержка России очень важна. Если сможем переориентировать рынок, помочь белорусам, то, конечно, и признание Крыма будет не за горами.

По его словам, запуск прямых авиарейсов из Минска в Симферополь в нынешних реалиях действительно возможен.

- Хочется верить, что лед тронулся, и мы действительно увидим этот авиарейс. Думаю, что в этот раз созрели нужные экономические и политические предпосылки. Надеемся, что вслед за авиасообщением будет налажено и прямое жд-сообщение, - добавил глава национально-культурной автономии «Белорусы Крыма».

Чегринец подчеркнул, что туристический поток из Белоруссии может увеличиться до 300 тысяч человек в год, в то время как сейчас полуостров посещает 100-150 тысяч белорусов ежегодно.

Кроме того, возобновление авиасообщения позволит наладить товарооборот - Крым сможет получать более качественные белорусские товары по низкой цене за счет логистики.

Напомним, в аэропорту Симферополя заявили о готовности принимать международные авиарейсы. В терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также предусмотрены отдельные выходы на посадку.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

23 мая в аэропорту Минска самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов.

Страны Евросоюза обвинили Белоруссию в том, что воздушное судно село в аэропорту под выдуманным предлогом. Затем Запад объявил, что теперь самолеты белорусских авиакомпаний не могут летать в воздушных пространствах стран ЕС. Также в Евросоюзе анонсировали дополнительные санкции для Белоруссии.

В ответ руководство страны заявило, что имеются записи диспетчеров с подтверждением сообщения о минировании. Но ни одна из европейских стран не ознакомилась с этими материалами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему «Белавиа» на самом деле отказалась летать из Минска в Крым

Причин, как полагает бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, две (подробнее)

«Пора возвращаться домой»: Минску предложили возобновить полеты в Крым

С инициативой выступил постпред РФ в республике Георгий Мурадов (подробнее)