«Пора возвращаться домой»: Минску предложили возобновить полеты в Крым

Крым не раз обращался к Минску с предложениями об открытии прямого авиасообщения Фото: Иван ВИСЛОВ

Властям Белоруссии следует возобновить прямое железнодорожное и авиасообщение с Крымом. Это особенно актуальный вопрос в условиях нарастания западной агрессии и санкций против Минска, считает вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

- Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске - воздушная гавань в Симферополе открыта для вас. Для Белоруссии это еще и вектор стратегического развития, вектор восстановления нашего общего цивилизационного и экономического пространства. В условиях нарастания западной агрессии и санкций против Белоруссии ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом, - заявил Мурадов.

Вице-премьер отметил, что Крым не раз обращался к Минску с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения.

- Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию, - заключил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска произошло ЧП - самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. Страны Евросоюза обвинили Белоруссию в том, что воздушное судно село в аэропорту под выдуманным предлогом. Затем Запад объявил о том, что теперь самолеты белорусских авиакомпаний не могут летать в воздушных пространствах стран ЕС. Также в Евросоюзе анонсировали дополнительные санкции для Белоруссии. В ответ руководство страны заявило, что имеются записи диспетчеров с подтверждением сообщения о минировании. Но ни одна из европейских стран не ознакомилась с этими материалами.

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