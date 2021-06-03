Крымский «регион-призрак»: Как жизнь в Сакском районе отличается от красивых отчетов чиновников

Район с огромнейшим потенциалом сейчас находится в плачевном состоянии, уверяют местные жители/Фото: fortuna-saki.ru

Сакский район – один из наиболее перспективных в Крыму. У муниципалитета есть доступ к морю и возможность развития курортной инфраструктуры, экологически чистая территория, недорогая земля для потенциальных инвесторов, удобное географическое положение и еще уйма преимуществ. По идее, уровень жизни и инфраструктура Сакского района при умелом руководстве должны быть сопоставимы с Симферополем. В отчетах администрации муниципалитета, впрочем, все именно так и выглядит: в селах строятся сотни километров дорог, открывают модульные детские сады и игровые площадки для детей, постоянно идет ремонт общежитий, школ, а инвестиционные проекты в экономику района исчисляются миллиардами рублей.

Фото образцовой детской площадки для отчета перед республиканскими властями/Администрация Сакского района.

Со стороны может показаться, что Сакский район – это некий аналог крымского эльдорадо. Но сами жители муниципалитета категорически с этим несогласны. К нам постоянно поступают письма, звонки и сообщения в соцсетях от сельчан, которые жалуются на тотальную разруху, запустение региона, ужасные дороги и отсутствие даже элементарной инфраструктуры. Особенно часто возмущаются жители сел Вересаево, Желтокаменка и Каменоломня. Они убеждены: администрация рисует перед республиканским начальство радужную картину в районе, тогда как на самом деле ситуация в селах близка к катастрофе, а люди уже почти доведены до отчаяния.

А так выглядит типичная детская площадка в типичном селе Сакского района

В редакцию сельчане прислали несколько фотографий местности в подтверждение своих слов. Надо признаться, если бы фото были не цветными, а черно-белыми, мы вполне могли бы предположить, что это не 2021-й, а 1921 год…

Еще одно красноречивое фото сельской "инфраструктуры"

Только в прошлом году местная администрация потратила на развитие физкультуры и спорта в Сакском районе более 20 млн рублей. Но дети в селах продолжают играть в футбол в чистом поле. Спортивные и детские площадки – если их вообще можно так назвать – поросли травой. Зрелище удручающее.

Местное "футбольное поле"...

Администрация бодро рапортует об установке в районе 90 контейнерных площадок для мусора в 2020 году, но проблему бесконтрольного вывоза мусора никто не решил. Жители сел жалуются на сотни несанкционированных свалок, до которых властям нет дела.

Такие несанкционированные свалки - обычное дело, говорят сельчане.

Ну и, конечно, главная проблема региона, по словам сельчан, тотальная безработица. Работающих предприятий в селах практически нет – люди вынуждены ездить на заработки в Саки или Симферополь. Крупный и средний бизнес очень неохотно заходит в сельскую местность, лицезрев полную разрухи и отсутствие необходимой инфраструктуры. Кроме того, администрация района тоже мало что делает, чтобы привлечь инвесторов, уверяют местные.

Сейчас в селах можно организовать разве что площадки для пейнтбола – благо, заброшенных с советских времен недостроев тут более чем достаточно….

Одно из сотен заброшенных зданий в районе, построенных еще в Советском Союзе.

Жители сел возлагают всю ответственность за происходящее в районе на местную администрацию и ее главу – Михаила Слободянника. Местные очень хорошо помнят его обещания в 2019 году, когда Михаил Дмитриевич вступил в свою должность.

- Мы должны приложить огромные совместные усилия для того, чтобы Сакский район преобразился, сделал серьёзную заявку на то, чтобы быть процветающим районом. В нашем районе как никогда есть шанс и все необходимые условия для развития. Давайте воспользуемся этим и превратим наш общий дом в комфортное и счастливое место проживания, - сказал тогда новоизбранный глава администрации. Но слова так и остались словами.

У сельчан осталась только одна надежда – на главу Крыма Сергея Аксенова. После окончания всех эпидемиологических ограничений он обязан посетить Сакский район, проехаться по селам и поговорить с местными жителями. Возможно, тогда глава республики осознает, что отчеты местных чиновников вовсе не похожи на суровую реальность, в которой вынуждены жить десятки тысяч людей в районе с таким огромным потенциалом…

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