Власти Сакского района: Мы постепенно решаем проблемы, накопившиеся за весь постсоветский период

Новый модульный детский сад в селе Вересаево Сакского района

Сакский район второй по площади и численности регион в Крыму - он включает 24 сельских поселения и 79 сел. В каждом населенном пункте есть объективные сложности с инфраструктурой и трудоустройством, которые стали следствием деструктивной политики украинского руководства.

- Проблемы, которые копились десятками лет, за весь постсоветский период, не могут решится за такой короткий период пребывания Крыма в составе Российской Федерации, - рассказывают в Сакской администрации.

Тем не менее, местный власти предпринимают максимум усилий для исправления ситуации, и значительные результаты в этом направление уже достигнуты. Так, только 2020 году в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий реализовано 32 проекта по линии Минсельхоза Крыма. В программе приняли участие 16 сельских поселений, благодаря чему район получил субсидии на 14,9 млн рублей. За счет этого в селах появились 64 различных объекта - в том числе детские и спортивные площадки, зоны отдыха, контейнерные площадки, пешеходные дорожки и многое другое. Все эти мероприятия улучшили качество жизни более 38 тысяч жителей в 27 населенных пунктах Сакского района.

Кроме того, в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» в 2020 году власти благоустроили 14 спортивных площадок в селах Геройское, Веселовка, Наташино, Ивановка, Уютное, Крайнее, Крымское, Лесновка, Шелковичное, Охотниково, Сизовка, Столбовое, Желтокаменка, Фрунзе и две детские площадки. Также за минувший год установлено 42 остановок, 90 контейнерных площадок в 23 сельских поселениях района.

Что касается привлечения инвестиций, то 2020-м администрация одобрила 10 инвестиционных проектов на сумму 2,6 млрд рублей, а это создаст дополнительно 686 рабочих мест. Также Сакский «Центр занятости населения» помогает жителям подготовить бизнес-планы и выплачивает единоразовое пособие безработным, желающим открыть собственное дело.

Футбольная площадка в селе Желтокаменка

Отдельно стоит остановиться на селах Вересаево, Желтокаменка и Каменоломня. Так, с 2014 года в селе Вересаево установлены 2 детские площадки, обустроен пешеходный переход возле школы, установлен остановочный павильон по ул. Мира, произведен капитальный ремонт водопроводной сети установлены площадки под ТКО. В 2020 году произведен капитальный ремонт переулка Тепличный, открыт модульный детский сад «Львенок» на 100 мест. Кроме того, начался капитальный ремонт улицы Мира, окончание работ запланировано на 1 июля текущего года.

Активно идут работы и в селе Желтокаменка. Здесь установлены дорожные знаки, светофоры, произведено уличное освещение, установлены мусорные контейнеры. Появились памятные знаки в честь погибших в годы Великой отечественной войны. В минувшем году построено современное футбольное поле.

В селе Каменоломня отремонтирована столовая в местной школе, установлена система пожарной сигнализации. А в местном детском саду «Ромашка» помимо пожарной сигнализации заработала еще и система видеонаблюдения. Стоит отметить, что еще в 2016-2017 годах в Каменоломне открыли новую детскую игровую площадку и детские тренажеры. Кроме того, установлены дорожные знаки, светофор, обустроена автобусная остановка, открыта Аллея славы. Также отремонтирована дорога по улице Дружба. В 2021 году в селе планируют открыть модульный ФАП.

- Администрация Сакского района, ее руководители, руководство Сакского районного совета всегда открыты для общения и диалога. Еженедельно проводятся приемы граждан, как личного характера, так и в режимах телефонной линии и видеосвязи, возобновлены после перерыва и выезды в села Сакского района. Руководители встречаются с жителями, обсуждают волнующие их проблемы и перспективы развития, - заключили в администрации муниципального образования.