Аналог «Сочи-Парка», курортный комплекс и коттеджные поселки появятся в Крыму

СоглашениЯ подписаны в рамках ПМЭФ. Фото: пресс-служба Главы Крыма.
На площадке Петербургского международного экономического форума подписано соглашение на строительство в Ялте первого в Крыму тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса. Возведения «Ялта-Парка» обойдется инвестору в 16 миллиардов рублей.
- Будет построен такой же, как в Сочи, парк. Это будет в Ялтинском регионе. Уже определен земельный участок, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Подготовительные работы на участке уже начались. Парк, на строительство которого отвели около пяти лет, даст региону 1 тысячу 200 рабочих мест.
Соглашение с инвестором было подписано в присутствии Владимира Путина. Президент присутствовал по видеосвязи.
- То, что это было сделано под патронатом нашего лидера, президента, придает значимость. Для Крыма это - системные игроки, которые известны на общероссийском рынке, - подчеркнул Аксенов.
ВОСТОК – ДЕЛО ПРИБЫЛЬНОЕ
Еще один курортный комплекс появится в городе Саки. Его стоимость - 14 миллиардов рублей. Соглашение о реализации инвестиционного проекта Alean Family Resort & SPA также было подписано на ПМЭФ.
- Будет реализован проект по строительству в Саках многоцелевого курортного комплекса: гостиничные номера, досуговые места. Примерно 1 500 рабочих мест будет создано, - отметил Сергей Аксенов.
Alean Family Resort объединит два комплекса: круглогодичный пятизвездочный семейный курорт на 700 номеров, а также круглогодичный четырехзвездочный семейный курорт на 1,3 тысячи номеров. Частные инвесторы смогут покупать номера в комплексе с условием последующей передачи их в управление УК «Арбат отель менеджмент» для целей санаторно-курортного обслуживания.
ЗАПАД УЖЕ НЕ ДИКИЙ
Не обошли инвесторы и Западный Крым. Несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплексы появятся в селе Оленевка в рамках туристического кластера «Черноморский». Объем вложений сразу по всем проектам составит 4,3 миллиарда рублей.
Деньги будут вложены в коттеджные поселки «Курорт Тарханкут», «Джангуль», «Атлеш» и «Караджа», а также в гостинично-ресторанный комплекс «Маяк», курортно-жилищный комплекс на мысе Атлеш и спортивно-развлекательный парк «Экстрим Крым».
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин одобрил строительство двух новых туристических объектов в Крыму
Во время Петербургского международного экономического форума было подписано два соглашения на 14 и 16 миллиардов рублей (подробнее)