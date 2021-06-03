Аналог «Сочи-Парка», курортный комплекс и коттеджные поселки появятся в Крыму

СоглашениЯ подписаны в рамках ПМЭФ. Фото: пресс-служба Главы Крыма.

На площадке Петербургского международного экономического форума подписано соглашение на строительство в Ялте первого в Крыму тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса. Возведения «Ялта-Парка» обойдется инвестору в 16 миллиардов рублей.

- Будет построен такой же, как в Сочи, парк. Это будет в Ялтинском регионе. Уже определен земельный участок, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Подготовительные работы на участке уже начались. Парк, на строительство которого отвели около пяти лет, даст региону 1 тысячу 200 рабочих мест.

Соглашение с инвестором было подписано в присутствии Владимира Путина. Президент присутствовал по видеосвязи.

- То, что это было сделано под патронатом нашего лидера, президента, придает значимость. Для Крыма это - системные игроки, которые известны на общероссийском рынке, - подчеркнул Аксенов.

ВОСТОК – ДЕЛО ПРИБЫЛЬНОЕ

Еще один курортный комплекс появится в городе Саки. Его стоимость - 14 миллиардов рублей. Соглашение о реализации инвестиционного проекта Alean Family Resort & SPA также было подписано на ПМЭФ.

- Будет реализован проект по строительству в Саках многоцелевого курортного комплекса: гостиничные номера, досуговые места. Примерно 1 500 рабочих мест будет создано, - отметил Сергей Аксенов.

Alean Family Resort объединит два комплекса: круглогодичный пятизвездочный семейный курорт на 700 номеров, а также круглогодичный четырехзвездочный семейный курорт на 1,3 тысячи номеров. Частные инвесторы смогут покупать номера в комплексе с условием последующей передачи их в управление УК «Арбат отель менеджмент» для целей санаторно-курортного обслуживания.

ЗАПАД УЖЕ НЕ ДИКИЙ

Не обошли инвесторы и Западный Крым. Несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплексы появятся в селе Оленевка в рамках туристического кластера «Черноморский». Объем вложений сразу по всем проектам составит 4,3 миллиарда рублей.

Деньги будут вложены в коттеджные поселки «Курорт Тарханкут», «Джангуль», «Атлеш» и «Караджа», а также в гостинично-ресторанный комплекс «Маяк», курортно-жилищный комплекс на мысе Атлеш и спортивно-развлекательный парк «Экстрим Крым».

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