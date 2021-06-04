В Ленинском районе погиб рабочий - взорвалась пустая автоцистерна

Рабочий погиб на месте, медики констатировали смерть Фото: Архив "КП"

В городе Щелкино Ленинского района 3 июня произошло ЧП – погиб рабочий во время взрыва пустой цистерны, в которой раньше хранились нефтепродукты. Мужчина выполнял сварочные работы, сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Крыму и Севастополю.

- Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Ленинскому району возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ - «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - уточнили в Следкоме.

Следователи установят обстоятельства происшествия, а также соблюдение мер безопасности и охраны труда на предприятии. Прокуратура Ленинского района также проводит проверку случившегося.

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