Новые подробности ЧП в Севастополе: Подводную лодку отбуксировали к причалу Южной бухты

В Севастополе около десятка водолазных судов и рейдовых кораблей снуют по Южной бухте, где ночью затонул плавучий док, в котором находилась подводная лодка.

В Южную бухту прибыли водолазные суда и рейдовые буксиры.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Подлодка не ушла под воду, а просто легла на правый борт.

Подлодку взяли на буксир.Фото: Юрий ЮГАНСОН

На фотографии прекрасно видно, как подводная лодка ( у нее черно-красные бока. - От авт.) лежит на поверхности в окружении водолазных судов и рейдовых буксиров.

Сейчас подлодка пришвартована к причалу.

- Подводную лодку отбуксировали к причалу Южной бухты, - рассказал КП-Крым Юрий Югансон, житель Севастополя. – Она на ремонте в плавдоке лет 10 стояла, не меньше. Просто, когда хотели ее на воду спустить, то побоялись плавдок трогать, чтобы не затонул. И вот, пожалуйста, все само собой разрешилось.

В бухте установлено ограждение для ГСМ.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Из-за ЧП в море попали нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, которые находились на борту затонувшего плавдока. Поставлено ограждение.

КП-Крым рассказала, что в ночь с 14 на 15 декабря, в Южной бухте Севастополя затонул большой плавучий док ПД-16, на борту которого была подводная лодка Б-380. В страдавших нет.

В пресс-службе Черноморского флота Южного военного округа КП-Крым сообщили, что сейчас идет подготовка к буксировке плавучего дока ПД-16 и корпуса подводной лодки. Все эти железные махины хотят утилизировать. Черноморцы подчеркнули, что плавучий док и подводная лодка официально списаны больше 10 лет назад.

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