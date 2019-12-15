В Севастополе попавшую в ЧП подлодку общественники просят превратить в музей

СЕГОДНЯ 20:09 2019-12-15T20:41:55+03:00

Моряки и их родные не хотят, чтобы субмарину разрезали на части

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В Севастополе плавающий док в Южной бухте ушел под воду прямо с подлодкой, которая на нем находилась. Выяснилось, что у субмарины Б-380 славная история, которая дает ей все шансы стать первым в регионе музеем на воде.

- Мы стучимся во все кабинеты, чтобы спасти подлодку от утилизации, - рассказала КП-Крым Наталья Афонина, дочь первого командира ДПЛ Б-380 «Горьковский комсомолец» Ивана Панасенко.

Неравнодушные люди считают, что субмарину нужно превратить в музей. Это поможет патриотическому воспитанию. Вдобавок в Севастополе появится еще один популярный туристический объект – плавучих музеев городе нет, что принесет дополнительный дохода в городской бюджет. Пока же защитники подлодки «Горьковский комсомолец» не нашли у власти поддержки и понимания

КП-Крым рассказывала, что в ночь с 14 на 15 декабря в Южной бухте произошло ЧП: затонул плавдок, на котором и была подлодка. Субмарина осталась на плаву и ее пришвартовали к причалу, а вот плавучий док еще находится под водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU