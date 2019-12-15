2019-12-15T13:31:37+03:00
Общество

Затонувший в Южной бухте Севастополя плавдок готовят к буксировке

Списанное плавсредство хотят утилизировать [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Плавдок списали 10 лет тому назад.Плавдок списали 10 лет тому назад.Фото: Юрий ЮГАНСОН
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В ночь с 14 на 15 декабря, в Южной бухте Севастополя ушел под воду большой плавучий док ПД-16, внутри которого находилась подводная лодка Б-380. По предварительной информации пострадавших нет.

- В настоящее время идут технические работы для подготовки буксировки к месту утилизации плавучего дока ПД-16 и корпуса подводной лодки, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Черноморского флота Южного военного округа.

В ведомстве отметили, что плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, который находится внутри его, официально выведены из эксплуатации Черноморского флота свыше 10 лет назад.

Справка «КП»

Большой плавучий док ПД-16 спустили на воду в конце 1939 года. Его основная миссия - ремонт подводных лодок, эсминцев и тральщиков.

Летом 1941 года плавдок приняли в состав ВМФ. Во время Великой Отечественной войны на ПД-16 отремонтировали почти двести корабле, подводных лодкой и судов.

Всего за время своего существования ПД-16 произвел ремонт около 3000 кораблей и вспомогательных судов.

В доке несколько лет ремонтировалась подводная лодка Б-380. Но затем ремонт прекратили и лодку списали. Зашла речь об утилизации.

КП-Крым следит за ситуацией. Информация будет пополняться.

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Всплыла затонувшая в Севастополе списанная российская подлодка.Затонувший в Южной бухте Севастополя плавдок готовят к буксировке

ИСТОЧНИК KP.RU

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