«Побег из Алушенка»: В Алуште двое малышей удрали из детсада

Мальчики сумели спокойно выйти за пределы дошкольного учреждения. Фото: кадр видео пресс-службы МВД по Республике Крым

В крымском городе-курорте Алуште в конце недели случилось ЧП: из детского садика «Серебряное копытце» пропало сразу двое мальчишек.

- Работники детсада сообщили, что двое несовершеннолетних детей 2015 года рождения ушли с территории детского садика в неизвестном направлении, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.

На поиски 5-летнего Демида и 6-летнего Олега были брошены силы полиции Алушты: инспектора по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска прочесывали улицы и дворы, проверяли записи видеокамер, опрашивали прохожих.

Сотрудники полиции сделали все возможное, чтобы найти беглецов. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Пацанят искали три часа. За это время они успели уйти от сада на три километра. Но в какой-то момент они попались на глаза приятельнице одной из воспитательниц «Серебряного копытца», которая была в курсе произошедшего, и обратила внимание на детей, гуляющих без взрослых по набережной. Участковый полицейский незамедлительно доставил мальчиков в отдел.

Оказалось, что пока люди в погонах метались по городу, сорванцы держали направление к Черному морю.

Чуть позже стали известны и детали ЧП: мальчишек хватились во время обеда, когда группа пришла с прогулки. Воспитатели забили тревогу и стали опрашивать других детей. Оказалось, что кто-то видел Олега и Демида прячущимися за кустами. Воспитатели их не заметили и повели группу на обед, а мальчики в это время убежали с территории.

- Во время пребывания на улице противоправные действия в отношении детей не совершались. Найденные несовершеннолетние возвращены родителям, - отметили в ведомстве.

Крымчане новость о поимке беглецов, которая появилась в соцсети, оценили по-разному. Одни ругают воспитателей, другие хвалят полицию, а третьи, вспомнив знаменитый фильм «Побег из Шоушенка», окрестили приключение детсадовцев на голливудский манер - «Побег из Алушенка».

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