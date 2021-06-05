На ЮБК прошла акция «Чистый Крым»

Акция завершилась легкоатлетическим забегом.

5 июня завершилась экологическая акция «Чистый Крым» традиционным забегом на территории Центра винного туризма WINEPARK.

Уже сегодня экослед человечества в разы больше ресурсов планеты. Силами команды Mriya Resort & SPA собрано более 100 мешков мусора по мисхорской тропе и на вершине Ай-Петри. В акции приняли участие 60 человек.

Экологический след человечества в 1,6 раза превышает возможности планеты. Для полноценной жизни нам нужны здоровая еда, чистая вода, свежий воздух. Поэтому в течение жизни мы расходуем ресурсы планеты. Мера скорости и разрушительности воздействия человека на окружающую среду называется экологический след, а его единица измерения — глобальный гектар.

Мероприятие прошло на позитивной волне.

«Чистый Крым» - ежегодная акция во Всемирный день защиты окружающей среды, которая стала частью всероссийского проекта «Зелёный марафон». Марафон прошел также в 180 городах России. В ходе проекта реализована высадка 180 000 деревьев, забеги прошли на территории 180 парков, а участие в Зеленом Марафоне приняли 180 000 человек со всей России.

- Темп, скорость, техника и очередность - не имеют значения в этом проекте. Привлечь внимание жителей Республики Крым к проблемам экологии и пригласить их участвовать в спортивных и экологических инициативах - наша основная задача, - сообщил Самвел Саруханян генеральный директор Mriya Resort & SPA.

В этом году приняли участие в забегах более 300 жителей и гостей Республики Крым, преодолев дистанцию в 4,2 км. Марафон прошел в два этапа: сначала состоялся забег юных активистов, а затем эстафету приняли взрослые спортсмены. Марафонцы стартовали в только открывшемся винном парке и завершили забег на новом пляже Mriya Resort.

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