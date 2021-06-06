«Налетай, подешевело!»: На Крымском полуострове в разгаре сезон клубники

Очень демократичная цена на местную продукцию. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Симферополь, как и весь Крым, заливают дожди – небо прохудилось основательно, и непонятно, когда же его починят. Несмотря на погоду, которая мало способствует созреванию ягоды, в столичном городе практически на каждом углу продают клубнику. Живые витамины можно купить в супермаркетах, на ступеньках подземных переходов, автобусных остановках или в припаркованных авто.

Особо явственно нежный и одновременно вкусный аромат ощущается на Центральном рынке, там, где больше всего точек по продаже фруктов и овощей.

Продавцы стараются быстрее продать нежный товар. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Самая сладкая клубника у нас! Подходи, покупай! – продавец, ловким движением поддевает совком ярко-красную ягоду, перемещает в пакет на весах, оглашает. - Ровно килограмм, с вас 90 рублей.

Едва отошла от прилавка, как улыбчивый паренек, начал зазывать новых покупателей:

- Налетай, подешевело! Ароматная и вкусная клубника!

Покупатели с удовольствием берут недорогой товар.

Да, цены на душистую ягоду значительно упали, ведь месяц тому назад, за такой пакет нужно было выложить в разы больше. Цена доходила до 500 рублей за кило!

В первые дни июня плоды растений рода Земляника можно приобрести значительно дешевле.

В магазине совсем другая стоимость сельхозпродукции. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На центральном рынке Симферополя ягодный ценник в диапазоне от 90 до 150 рублей, а вот в супермаркете ягоду предлагают по 249 рублей.

Правда, как оказалось, у ситуации «налетай, подешевело!» есть небольшие нюансы: ягода, несмотря на аккуратную доставку к столу, дала сок и стала очень выглядеть не совсем свежо, будто ее с полчаса подержали в воде.

- А что вы хотите?! Тепличная уже отошла, а ту, что растет в поле, без устали поливает дождик, - рассказала КП-Крым хозяйка теплиц на северо-западе степного Крыма. – Вот и получилась, что ягода водянистая, не очень сладкая, но зато дешевая. Фермеры свой урожай стараются, как можно быстрее собрать и продать, пусть даже и за копейки. Нележкая ягода выросла! Есть ее можно без опаски, но вот хранить нельзя – чуть промедлишь со сбором плесень и другая зараза пойдет, а уже если снял с куста, то немедля сбывай, пока не потекла.

Собеседница объяснила, что на этом клубничная пора не завершается – в июле заплодоносят ремонтантные сорта.

КСТАТИ

Клубника – произошло от древнерусского слова клуб, то есть шарообразное тело.

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