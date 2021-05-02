Клубника по 500 рублей, картошка по 200: Какими ценами встречает Крым туристов в мае

Клубника весной в большой цене.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Майские праздники принесли полуострову невиданный туристический поток: жители других регионов необъятной России-матушки обратили свое внимание на Крым, из-за недоступности заграничных курортов. Коронавирус, да и ряд других причин, поставили крестик на отдых в той же Турции.
Насколько ласков и доброжелателен южный край по отношению приезжим, если брать в расчет, стоимость проживания в гостиницах, «Комсомолка» уже рассказала.
Крыша над головой - супер важно, вторая же составляющая хорошего отдыха – питание.
Причем, конечно хочется побаловать себя живыми витаминами. Ну какой же релакс, если придется заталкивать в себя за обеденным столом опостылевшие дома макароны и котлеты?!
Оптово-розничный рынок «Привоз» крупнейший в регионе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
А где искать свежие ягоды-фрукты-овощи, если не рынке?!
«Комсомолка» побывала на крупнейшем в регионе оптовом рынке сельскохозяйственной продукции «Крымский Привоз» в Симферополе.
«Оптовый» - это слово вселило в душу сладкое чувство предвкушения адекватных цен. Но наитие или, как принято говорить в Крыму, чуйка подвела.
Цены на рынке такие, что хочется прилагательное добавить - кусачие. Оговоримся сразу, что речь идет о рознице, о тех пару кило, что обычно приобретает себе рядовой покупатель.
Прошлогодний урожай стоит не очень дорого.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На урожай прошлого года, в виде картошки, моркови, свеклы, лука и яблок, ценник, вполне сносный. Кило приличного на вид товара можно приобрести за полтинник, а то и дешевле.
На тепличную же продукцию, май на дворе и в грунте пока еще ничего не поспело, цены на порядок выше.
Молодой картофель.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Молодой картофель, манящий тонкой прозрачной кожурой, стоит от 130 до 200 рублей за килограмм!
Тепличные овощи выглядят аппетитно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Огурцы ниже 150 рублей, если ты, конечно, не покупаешь, воз и маленькую тележку, и не хочешь брать корявые или пожелтевшие, тоже трудно найти.
Редис не самый дешевый корнеплод.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Редиска тоже корчит из себя королеву – стольник с хвостиком вынь, да выложи.
Томаты можно выбирать.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Сеньор-помидор не меньше полторы-две сотни за килограмм, а то и все 350 рубчиков.
Но больше всего вопросов к клубнике.
Трудно пройти мимо лотков с ягодой, которая так и манит к себе – красная, блестящая! Взяла бы, да и съела прям как есть, немытую! Искусительница! Но рассмотришь цифры на картонке-ценнике, и голова перестает кружиться от вожделения, бабочки из желудка упархивают.
Местная продукция пользуется популярностью у покупателей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Полтысячи за килограмм! Дороговато, что и говорить, хотя при желании можно найти чуть дешевле. Смущает не только количество дензнаков, которые нужно выложить за ягоду, все-таки культура парниковая, весна на дворе, а не щедрое лето, но и происхождение красотки. Продавцы все, как один, отвечая на вопрос местная ли клубника, машут так головами, что они того гляди оторвутся.
Клубника весной стоит немало.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- Бахчисарайский район, Джанкой, - озвучивают геолокации произрастания товара, и обязательно добавляют, что если ягода дешевле 400 рублей, то значит не нашенская, а привезенная из Турции.
В торговых рядах правду тяжело найти, как известно на базаре два дурака – один продает, а другой покупает.
Без помощи эксперта не обойтись.
- На «Привозе» не вся ягода местная - крупные крымские производители поставляют свою продукцию на материк в столичные города. Мелкие же, вроде меня с супругом, собирают свою клиентскую базу, которую и снабжают качественным товаром, доставляя прямо на дом, - рассказала КП-Крым хозяйка теплиц на северо-западе степного Крыма. – На рынке много знакомых, которые зная, что меня не проведешь, не скрывают, что торгуют ягодой из Турции. Покупателей же они вводят в заблуждение, что продукция из той же разрекламированной Холмовки Бахчисарайского района. Создавая иллюзию правдоподобности, некоторые пересыпают товар из импортной тары в ящики с местной маркировкой.
Отличить же турецкую ягоду от крымской, которая считается более экологичной и качественной, может только знаток.
- Покупая клубнику потрогайте руками – импортная более плотная, резиновая, поэтому и отличается повышенной лежкостью, может хранится несколько дней. Наша неженка – утром сорвали, а к вечеру сок даст, если забыли в холодильник поставить. Да и аромат у нее ощутимей, ярче, - отметила собеседница КП-Крым. – Раньше своим клиентам я говорила, что на варенье ягоду лучше брать 5-10 июня, когда идет массовый сбор и самые дешевые цены. Но в этом, 2021 году правило не действует: аномальная зима порядком навредила клубничные плантации. Новые же растения, которые сменили погибшие, начнут плодоносить к середине июля. Значит импорт будет править балом.
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