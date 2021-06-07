Юлия Смирнова: «Строительство жилых комплектов в Крыму – особая ответственность»

Советник заместителя председателя правительства Крыма Юлия Смирнова.

Архитектурных облик «жемчужины» России

«Крым – это орден на груди планеты Земля». Так назвал в свое время наш полуостров чилийский писатель Пабло Неруда. А любой орден должен быть особым, неповторимым, памятным и занимать свое почетное место. Все эти качества касаются не только природных, но и рукотворных богатств Крыма – в том числе архитектуры современных жилых комплексов.

К сожалению, в Крыму немало типовых, совершенно инородных для Крыма жилых комплексов, которые, без преувеличения, уродую исторический архитектурный ансамбль нашего полуострова. Просто немыслимо, что на ЮБК можно встретить огромную «свечку» из бетона и стекла, именуемую «элитным отелем» или «современным жилим комплектом». Удивительно, как некоторые застройщики совершенно не понимают архитектурный облик региона, его душу. А может, они и не хотят ее понимать…

Как бы то ни было, архитектурная самоидентификация – чрезвычайно важный аспект урбанистики, на который в Крыму нужно обратить особое внимание.

- Наш регион – это по сути своей музей под открытым небом, где каждый уголок связан с мировой и отечественной культурой, с важными историческими событиями. Строительство в нашем регионе – это огромная ответственность, так как деятельность наших застройщиков формирует архитектурный облик «жемчужины» России. А покупатели крымской недвижимости – это представители огромного количества регионов РФ, - рассказывает советник заместителя председателя правительства Крыма Юлия Смирнова.

Зона современной урбанистики

Специалист уверена, что даже внутри самого Крыма необходимо четкое архитектурное и ценовое зонирование жилых комплексов, ведь у каждой территории есть своя специфика. Всего она выделяет в Крыму три такие пространственные зоны: «Зона стандартной современной урбанистики»; «Зоны, представляющие историческую ценность для Крыма» и «Зоны, обладающие курортным потенциалом».

Первая категория включает территории городов Крыма, не имеющих береговых линий Черноморского и Азовского морей.

- В такой зоне жилой комплекс нового поколения не будет отличаться ничем от современных ЖК по всей России. Считаю правильным в таком случае соблюдение принципов развития и строительства ЖК, разработанных КБ «Стрелка». Современный ЖК должен быть максимально комфортен для сценария повседневной жизни целевой группы покупателя, - советует специалист.

Территории вблизи мест культурного наследия

Вторая зона представляет собой территории, которые не признаны объектами культурного наследия, однако расположены в непосредственной близости к местам исторического наследия.

- Я считаю, что в таких местах ЖК будущего – это как раз-таки комплексы, спроектированные в аутентичной архитектуре, как бы это парадоксально не звучало. Такие кварталы будут своего рода историческими новоделами. При проектировании жилых домов в таких уголках Крыма нужно руководствоваться принципом создания новых туристических маршрутов, - считает Юлия Смирнова.

При создании таких ЖК приоритетом должно стать восстановление историко-культурной среды обитания, а не современные принципы комфортной городской среды, добавила специалист.

Прибрежные зоны Крыма

Ну и последняя – третья – зона курортного потенциала логично предполагает прибрежные земельные участки. В этом случае нужно понимать, что современный жилой комплекс по сути своей является номерным фондом для туристов.

- Проектирование жилого комплекса нового поколения в такой зоне должно проходить с учетом соблюдения основных принципов индустрии гостеприимства. Современные жилые кварталы такого формата должны сочетать в себе не только комфортное жилье, но и весь спектр курортной инфраструктуры, - замечает Юлия Смирнова.

Кроме того, важно при строительстве применять современные технологии. Они позволяют экономить в последующем на эксплуатации комплекса, но при этом не допускать понижения уровня комфорта пребывания.

- Спецификой таких новостроек является то, что собственники живут в своих квартирах сезонно и не имеют желания оплачивать большие счета за эксплуатационные затраты, когда не используют свою недвижимость. Имею ввиду, что жилой комплекс нового поколения в этой зоне – это по сути строительство собственного курорта, затраты на содержание которого должны быть целесообразны. А это совсем не легкая задача, - заключила советник зампредседателя Совета министров РК.

Придерживаясь подобных современных урбанистских стандартов, внутренняя архитектура Крыма обретет свой неповторимый стиль. А это в свою очередь не только обогатит эстетику полуострова, но поспособствует спросу на уникальную крымскую недвижимость.

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