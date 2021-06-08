Два депутата и вице-премьер: Чего ждать от тройки победителей праймериз «Единой России» в Крыму

По словам секретаря КРО «Единой России» и спикера крымского парламента Владимира Константинова, в общей сложности за кандидатов отдали голоса более 300 тысяч избирателей. Фото: "КП" Архив

Уникальное для мира предварительное голосование

30 мая во всех регионах России, в том числе и в Крыму, прошло очное предварительное голосование «Единой России». Праймериз правящей партии - важнейшее событие для политической жизни как целой страны, так и для каждого региона в отдельности. И эксперты, и сами политики называют предварительное голосование «репетицией думских выборов». И не зря, ведь все прекрасно понимают: большинство победителей праймериз «Единой России» после утверждения на партийном съезде, скорее всего, получат депутатский мандат.

Так что нет ничего удивительного, что результаты праймериз в Крыму активно обсуждаются не только на региональном, но и на федеральном уровне - к депутатам полуострова все еще приковано особое внимание. Плюс ко всему из-за коронавирусных ограничений впервые праймериз проходили по смешанной системе: с 24 мая крымчане могли проголосовать в электронном формате, а 30 числа - очно на 230 счетных участках. К слову, такого выбора не предлагает больше ни одна партия в мире. И эксперимент удался. По словам секретаря КРО «Единой России» и спикера крымского парламента Владимира Константинова, в общей сложности за кандидатов отдали голоса более 300 тысяч избирателей - рекорд для республики. Доверять такой цифре или нет, личное дело каждого. Впрочем, в 2019 году на выборах в региональный парламент за «ЕР» отдали голоса около 250 тысяч человек. Учитывая дополнительную возможность голосования онлайн, показатель в 300 тысяч человек не кажется притянутым за уши.

Тем не менее критики все равно сетуют на «принудительное» голосование бюджетников на выборах. Впрочем, партия власти на то и партия власти, чтобы использовать все свои ресурсы, в том числе административные. Наивно было бы полагать, что другая партия большинства на месте «Единой России» поступала бы как-то иначе.

Главная «бомба» крымских праймериз

В целом же результаты праймериз оказались вполне прогнозируемыми, без каких-либо сюрпризов. Единственную «новостную бомбу» выкатила нынешний депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая внезапно сняла свою кандидатуру с праймериз 28 мая: ей предложили новую работу. Какую - пока не говорит. Вряд ли на экс-прокурора Крыма «надавили» сверху: во-первых, у Натальи Владимировны хорошие отношения с руководством партии, а во-вторых, на Поклонскую надавить не так уж просто, будем честны.

Что же касается победителей праймериз по спискам, то останавливаться подробно на персоналиях особого смысла нет - первая пятерка «списочников» более чем ожидаемая. К тому же многомандатники - это в большей степени партийный выбор. Другое дело, кандидаты от партии, которые шли на праймериз по одномандатным округам. Здесь действительно можно говорить о персональной борьбе кандидатов за голоса избирателей.

Алексей Черняк/Фото: КРО "Единой России"

Профессионал и любитель дорогих авто

Итак, праймериз по Симферопольскому одномандатному округу № 19 выиграл глава Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Это опытный крымский политик, который еще с 2007 года занимал различные должности в Совете министров Крыма еще времен Украины, был советником председателя Верховной Рады АРК, заместителем начальника Управления службы спикера Верховной Рады АРК, председателем комиссии ВР Крыма по санаторному комплексу, а с сентября 2014 года - глава Комитета по туризму Госсовета Республики. В целом Алексея Юрьевича можно назвать профессионалом и знатоком курортной сферы, что очень пригодилось бы в Госдуме. Запомнился Черняк и своей любовью к дорогим автомобилям. В 2019 году депутат приобрел Bently Continental GT - цена такого нового авто стартует от 14 млн рублей, хотя можно найти и б/у - за пару миллионов.

Константин Бахарев. Фото: "КП" Архив

Депутат с 15-летним стажем

На своем родном Керченском одномандатном округе № 20 победу одержал действующий депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. Этот же округ помог политику пройти в Госдуму и в 2016 году. Константин Бахарев тоже далеко не новый человек к крымской политике: он заседает в законодательных органах еще с 2006 года. С тех пор побывал депутатом нескольких созывов, первым заместителем спикера регионального парламента при Украине, и уже в России, а с 2016 года - депутат Госдумы от Крыма. В российском парламенте он является замглавы Комитета по финансовому рынку, выступил соавтором 28 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Безусловно, опытный законодатель, но его же опыт может оказаться и недостатком - все же политик почти беспрерывно заседает в парламентах уже 15 лет… Что ж, в сентябре крымчане дадут ответ на вопрос, ждет ли Бахарева еще один депутатский срок.

Евгений Кабанов/Фото: страница ФБ.

Несдержанный, но результативный вице-премьер

Ну а триумфатором Евпаторийского одномандатного округа № 21 на праймериз стал нынешний вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Трудовая биография Евгения Кабанова, пожалуй, самая разнообразная из всей троицы. Он успел побывать генеральным директором строительной фирмы в Севастополе, депутатом Заксобрания Севастополя, депутатом Госсовета Крыма, заместителем председателя Комитета крымского парламента по имущественным и земельным отношениям, успел вступить и выйти из ЛДПР, а сейчас - зампредседателя правительства Крыма. И все это за какие-то 5 лет.

На своем нынешнем посту Евгений Кабанов отвечает за строительство и реализацию ФЦП — то есть за ключевые задачи для региона. Должности ответственные и полны коррупционных соблазнов. Предшественники Кабанова - Олег Казурин и Виталий Нахлупин - не дадут соврать… Тем не менее, после громких коррупционных скандалов и срывов сроков по ФЦП, с приходом Евгения Кабанова дела в строительной сфере пошли в гору. Говорят, всему виной жесткость, нацеленность на результат и принципиальность Кабанова, которые, впрочем, однажды сыграли с ним злую шутку. Все, конечно, помнят нашумевшую историю с неподобающим поведением вице-премьера на борту самолета «Аэрофлота»: история прогремела на всю Россию. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что Евгений Кабанов принес извинения за свою несдержанность.

Еще одно важное обещание Кабанова - закончить реконструкцию набережной Терешковой на своем округе в Евпатории до начала выборов. Успеет ли вице-премьер сдержать слово, мы узнаем совсем скоро. Евгений Кабанов рискует, ведь избиратели всегда помнят последние и самые громкие обещания…

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