В Крыму огласили результаты предварительного голосования «Единой России»

Люди сами выбрали тех, кого они считают достойными представлять интересы Крыма и крымчан в Госдуме, отметил спикер парламента Владимир Константинов.

В Крыму подвели итоги предварительного голосования «Единой России», которое определит кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ.

Напомним, праймериз партии проходил с 24 по 30 мая. В Республике Крым все желающие могли проголосовать как в электронном формате, так и очно - на 230 счетных участках.

По последним данным, в совокупности за кандидатов отдали свои голоса более 300 крымчан - это рекорд для предварительного голосования в Крыму! Наиболее активно голосовали жители Красногвардейского, Белогорского, Черноморского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского и Советского районов, а также жители Красноперекопска.

Итак, победителем предварительного голосования по Симферопольскому одномандатному округу №19 стал глава комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. На Керченском одномандатном округе № 20 победу одержал действующий депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев, а вице-премьер республики Евгений Кабанов получил большинство голосов на Евпаторийском одномандатном округе № 21.

Десятка лидеров праймериз по партийным спискам «Единой России» выглядит следующим образом: депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, зампредседателя республиканского парламента Владимир Бобков, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев, глава комитета по здравоохранению Госсовета РК Анна Рубель, крымский общественник Сергей Лапенко, член крымской «Молодой гвардии» «Единой России» Алексей Зинченко, зампредседателя комитета Госсовета по имущественным и земельным отношениям Наталья Яцышина и зампредседателя Джанкойского городского совета Сергей Ильченко.

- Прежде всего хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Люди сами выбрали тех, кого они считают достойными представлять интересы Крыма и крымчан в Госдуме. Это действительно народные кандидаты от народной партии. Результаты предварительного голосования еще раз показали высокий уровень доверия крымчан к «Единой России», большой электоральный потенциал нашей партии, ее способность к мобилизации сторонников, стремление к обновлению и волю к победе, - отметил секретарь КРО «Единой России» спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Уже 8 июня состоится партийная конференция, на которой будут утверждены победители праймериз. А уже 19 июня пройдет Всероссийский съезд «Единой Росси», где окончательно определят кандидатов в депутаты Госдумы РФ на сентябрьских выборах, заключил Владимир Константинов.

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