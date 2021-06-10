День России в Крыму 2021: Программа мероприятий по городам республики

В этот праздник в Крыму каждый сможет найти себе любое развлечение по душе Фото: Архив "КП"

12 июня вся страна отмечает День России. В Крыму каждый сможет найти себе любое развлечение по душе. Тем более, что рабочая неделя начнется во вторник 15 июня, поэтому на выходных можно посетить увлекательные мастер-классы, выступления артистов и полюбоваться праздничным салютом. Все основные мероприятия пройдут уже в эту субботу.

СИМФЕРОПОЛЬ

Празднование в крымской столице начнется уже в четверг 10 июня. В этот день в 14.00 в Крымской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко пройдет музыкально-поэтический вечер «Горжусь тобой, Россия!».

Уже в пятницу 11 июня в 10.00 в детской библиотеке имени Орлова пройдет час истории «То березка, то рябина…». В 13.00 информационный дайджест «Это моя Россия», в 14.00 - Видео-путешествие «Открываем города России», которое можно будет посмотреть на сайте «Культура.РФ».

Также в эту пятницу в зале заседаний Совета министров Крыма пройдет торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ юным крымчанам, приуроченная к праздничному дню.

С 1 по 15 июня в школах города будут организованы выставки-экскурсии «Широка страна моя родная», на которых ребята подготовят тематические поделки и рисунки.

ЯЛТА

10 июня в 16.00 в Алупке в фиале «Алупкинского городского дома культуры» МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» состоится лекция «День России». На следующий день жителей и гостей курортного города будут ждать тематические беседы «Россия - Родина моя» и конкурс рисунков «Люблю тебя, моя Россия». Также в пятницу на Набережной Ялты глаза проходящих будет радовать фотовыставка «Ялта», а вечером - торжественное собрание на площади Советской.

В субботу 12 июня в Алупке в 14.00 во время финала конкурса «Алупкинская краса 2021» зрителей порадуют праздничным концертом.

КЕРЧЬ

В городе-герое празднования начались еще во вторник. С начала недели провели несколько интерактивных путешествий, детские утренники и патриотические часы. Впереди осталось все самое интересное. 10 июня в 10.00 в Библиотеке - филиале № 2 имени Н. Некрасова пройдет Литературно-игровой серпантин «Праздник отмечает вся Россия».

Уже в субботу гостей и жителей города порадует концерт вокально-хоровых коллективов «Тебе, Россия, посвящается».

В 17.30 для зрителей в ДК Корабел подготовлена концертная программа «День России» с участием актеров театра и кино.

ЕВПАТОРИЯ

Праздничная программа в Евпатории начнется в пятницу. В 10.00 на улице Гоголя пройдет парад трамваев, а в 19.00 в сквере «Молодежный» по улице Кирова - фестиваль «Спортивный звездопад». Зрители увидят показательные выступления спортивных клубов и федераций города, а также творческие номера танцевальных студий «Вальсетт», «Империя» и «Джаз Бэнд».

12 июня на главной площади города с 18.00 до 22.00 пройдет праздничный концерт «Россия - Родина моя!». В программе выступят творческие коллективы города Евпатории, артисты Крымской государственной филармонии и ансамбля «Подворье». Изюминкой вечера станет выступление поп-группы «МОХИТО». Завершится празднование ярким фейерверком в 22.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День России в Крыму 2019: программа мероприятий по городам

Жителей и гостей полуострова 12 июня ждут флешмобы, мастер-классы и выступление группы «Белый орел» (подробнее)