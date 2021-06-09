«Те самые люди, которые не просто говорят, но делают»

Программа «Справедливой России – За Правду» уникальна для новейшей России. Это относится и к объему предложенных социальных инициатив, к глубине их проработки.

«Государство должно поддерживать граждан»

Россия – одна из богатейших стран мира. Она обладает колоссальными природными ресурсами, огромным технологическим и финансовым потенциалом. Вот только, к сожалению, у России еще и серьезный коррупционный потенциал, который мешает развитию полноценного социального государства с высоким уровнем жизни населения. В итоге 18 миллионов человек у нас живут за чертой бедности. В то же время совокупный доход богатейших людей страны составляет 35% внутреннего валового продукта. По этому сомнительному показателю Россия занимает первое место в мире. Наши олигархи – самые богатые!

Необходимо справедливое распределение благ от использования природных богатств нашей страны. А социальная поддержка населения должна стать ключевой задачей власти, уверен российский писатель и общественный деятель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Захар Прилепин.

Базовый доход 10 тысяч рублей – это справедливо!

По словам Прилепина, одной из ключевых тем Программы станет идея введения в России Справедливого базового дохода (СБД), который обеспечит самые насущные потребности граждан. СБД – это ежемесячные выплаты от государства по 10 тысяч рублей. На первом этапе партия предлагает выплачивать СБД наиболее нуждающимся категориям населения, например, на каждого несовершеннолетнего ребенка. А затем распространить выплаты на каждого гражданина страны.

Захар Прилепин

- Я сам как многодетный отец с четырьмя детьми прекрасно знаю, что такое оказаться без средств к существованию в ситуации экономического кризиса или потери работы. Ты в эти моменты ощущаешь абсолютное, тотальное сиротство. Тем более, когда ты оказываешься без средств в такой богатейшей стране как Россия. Справедливый базовый доход нужен, чтобы наши граждане знали, что в любую минуту, что бы ни случилось – COVID или другой вирус, другие проблемы – государство всегда обеспечит их минимальные потребности, позаботится, чтобы у ребенка была бутылка молока, а у каждого человека была возможность чувствовать себя человеком, – отметил Захар Прилепин.

Принявший участие в пресс-конференции член Центрального совета партии Николай Стариков, добавил, что СБД представляет собой серьезнейшим образом разработанную многовекторную экономическую программу.

Николай Стариков

- Справедливый базовый доход – это не только регулярная выплата со стороны государства гражданину по факту его гражданства, не только инструмент поддержки внутреннего спроса в экономике, не только инструмент поддержки отечественных производителей. Это один из элементов создания новой экономики России, ее расширения, - считает Стариков.

Самая социальная программа

В целом Программа «Справедливой России – За Правду», работа над которой завершена на минувшей неделе, уникальна для новейшей России. Это относится и к объему предложенных социальных инициатив, к глубине их проработки. А самое главное – к комплексному подходу, к системности предлагаемых мер. Впервые политической партией предложена детально проработанная стратегия развития страны, касающихся всех аспектов – политических, экономических, социальных.

Среди предложений партии: возвращение к дореформенному пенсионному возрасту, повышение минимального уровня оплаты труда и минимальной пенсии до 31 тысячи рублей, национализация ключевых инфраструктурных отраслей и стратегически важных предприятий, справедливое распределение доходов от использования природной ренты между всеми гражданами страны, введение прогрессивного налогообложения и специального налога на роскошь, повышение расходов федерального бюджета: на здравоохранение и образование – до 7% по каждому направлению, отмена ЕГЭ и многое другое.

Повседневная работа: экология и правовая защита

В свою очередь крымское отделение партии активно занимается экологическими вопросами и наболевшей темой полуострова – несанкционированной застройкой.

- Мы создали и успешно реализуем проект «ЭкоСРеда», в рамках которого к нам обращаются простые крымчане. Мы эти вопросы принимаем, изучаем и доводим до властей и контролирующий органов. Одном словом, используем все инструменты, которые есть у парламентской партии, - рассказывает секретарь Бюро совета Крымского регионального отделения партии Виктория Билан.

Виктория Билан

В результате работы реготделения была остановлена вырубка реликтовых деревьев в евпаторийском парке им. Фрунзе, по фактам нарушений заведены уголовные дела. Было привлечено внимание властей и правоохранительных органов к незаконной застройке черноморского пляжа в поселке Витино Сакского района. В итоге беззаконие было пресечено, возведенные дома снесены.

- Также на протяжении пяти лет мы реализуем в Крыму такой социально значимый проект, как Центр защиты прав граждан, куда каждый крымчанин абсолютно бесплатно может обратиться с проблемами в сфере ЖКХ, земельного или трудового законодательства и получить квалифицированную юридическую помощь. Отстаивая законные права граждан, мы пересчитываем пенсии в сторону увеличения, добиваемся уменьшения несправедливо начисленных коммунальных платежей, помогаем добиться выплаты зарплат или отстоять права при увольнении, – пояснила Виктория Билан.

Партия определилась с кандидатами от Крыма

Ближайшая цель «Справедливой России – За Правду» на грядущих выборах в Госдуму – стать второй по количеству мандатов в российском парламенте. Партия уже определила будущих кандидатов от Крыма. Захар Прилепин сообщил журналистам, что именно Николай Стариков и Виктория Билан войдут в тройку лидеров партийного списка на выборах в Государственную Думу РФ.

- Николай, который возглавит список, это не просто мой товарищ, по политике и по жизни. Это блестящий интеллектуал, патриот, он самым активным образом принимал участие в событиях Русской Весны в Крыму, затем на Донбассе. Внес колоссальный вклад в эти события. Виктория Леонидовна – блистательный молодой специалист, финансист, экономист, политический работник, четко ставящий задачи и решающий их, патриот и просто прекрасная девушка. Это как раз те самые новые люди, которые не просто говорят, но делают. Умеют добиваться поставленных целей и отвечать за результат, – констатировал Сопредседатель партии.

Руководство уверено, что получит серьезную электоральную поддержку как по всей России, так и в Крыму, ведь инициативы «Справедливой России – За правду» максимально соответствуют запросам простых людей – рядовых жителей страны.

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