Путин подписал закон, разрешающий крымчанам с украинскими паспортами занимать госдолжности

Теперь жители полуострова, не вышедшие из украинского гражданства, могут претендовать на государственные и муниципальные должности Фото: Архив "КП"

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает крымчанам с украинским гражданством занимать государственные и муниципальные должности.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, были внесены изменения в закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов -Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Раньше, в прошлой редакции закона лица без гражданства или иностранцы не могли занимать госдолжности. Однако для жителей Крыма и Севастополя, у которых остались на руках украинские паспорта, существуют сложности по официальному выходу из гражданства Украины. Ведь страна не признает полуостров частью России.

В новой редакции закона лица, подавшие заявление в МВД о том, что они не хотят состоять в гражданстве Украины (и у них нет другого иностранного гражданства), могут законно занимать государственные и муниципальные должности. При этом крымчане и севастопольцы, которые получили российский паспорт до 18 марта 2014 года должны подтвердить, что они проживали на полуострове в день его присоединения к России.

Напомним, законопроект, разрешающий крымчанам с украинскими паспортами занимать госдолжности, был вынесен на рассмотрение Госдумы РФ 6 апреля текущего года. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что крымчане не должны иметь таких ограничений только потому, что украинская сторона не желает признавать их переход в российское гражданство. Сенат РФ одобрил законопроект 2 июня. Сенатор ФР от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что проект закрепляет безапелляционные гарантии соблюдения прав жителей Республики Крым, отказавшихся от украинского гражданства.

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