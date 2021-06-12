У Расторгуева в Крыму отсырела гитара

Знаменитая группа выступила на сцене концертного зала «Юбилейный» в Ялте. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Легендарный музыкант и его команда прилетели на полуостров, чтобы принять участие в гала-концерте XIV Международного фестиваля «Великое русское слово». Выступление группы «Любэ» стало музыкальным подарком для участников фестиваля и гостей республики.

Николай Расторгуев вышел на сцену сразу же, как завершилась официальная часть.

Публика встретила народного любимца тепло, особо эмоциональные поклонники даже стали предлагать артисту репертуар, что, по их мнению, нужно обязательно спеть.

- «Атас», «Комбат», - слышалось из зала.

Музыкант же объяснил, что «Атас» - это завершающая концерт песня.

Расторгуев первым долгом попросил своего коллегу, которого назвал чемпионом мира по настройке гитар, заняться делом.

После того, как были сделаны нужные настройки инструмента, начался концерт.

- Без «Цыганочки» сегодня не обойтись! – заявил артист.

И концертный зал заполонила «А ну давай наяривай, гитара семиструнная…»

Принимаясь за очередную песню, Николай Расторгуев поменял гитару: взял в руки инструмент, тронул струны и снова попросил помощи у талантливого настройщика.

- Влажность большая, вот и расстроился инструмент, - объяснил артист зрителям.

Зал же в ответ жизнерадостно и с любовью выдохнул:

- Море же!

Технический момент был пройдет и концерт пошел своим чередом.

Особенно горячо была встречена песня-хит «Не валяй дурака, Америка!»

Сам же Николай Расторгуев отметил, что при нынешнем положении дел, музыкальное произведение не скоро утратит своей актуальности.

Под занавес прозвучала и песня, которую зрители заказали в самом начале встречи. По просьбе солиста «Любэ» весь зал, не жалея голосовых связок, помогал артистам, выкрикивая брутальное «атас».

Остается отметить, что концерт-подарок удался на славу, зрители нехотя покидали зал.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Холод собачий!" Расторгуев пожаловался на погоду в Крыму

Группа «Любэ» выступает на ЮБК (подробнее)