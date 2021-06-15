Эксперт оценил желание Киева обменять Крым на «Северный поток-2»: «Это истерика»

«Северный поток – 2». Фото: gazprom.ru

Условия, которые выдвигает Украина к России по запуску газопровода «Северный поток-2», это не что иное, как истерика, уверен политолог Владимир Джаралла.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием для запуска «Северного потока-2» должно быть освобождение украинских территорий, имея ввиду Крым и Донбасс.

- Поведение украинского министра отражает то, что они сейчас испытывают в связи с происходящими событиями в Европе. Это паника и истерика. Дело в том, что США, как мы видим, начали активную политику возвращения в Европу. И здесь для них главными партнерами является старая Европа - Германия, Франция, Италия. Украине же определена роль тарана, который предназначен для нанесения по России одноразового удара, - отмечает политолог в комментарии КП-Крым.

По его мнению, украинские послы и министры вызывают сильнейшее раздражение в Европе «своим хамским поведением», а также неадекватной оценкой своего значения, ведь «Северный поток-2» запустится и без условий, которые выставляет украинская сторона.

- Ведутся переговоры о том, чтобы Германия платила Украине за то, что транзит по ее территории прекратится после запуска «СП-2». Но тут украинская сторона добавляет свою собственную инициативу в роли подобной глупости, которая только что прозвучала. Россия же дает Украине четкое понимание, что Крым - это территория РФ, - заключил политолог.

Напомним, «Северный поток-2» - это проект строительства двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Однако Украина выступает против его запуска, поскольку сейчас она получает доходы от транзита российского газа. При этом первую нитку «СП-2» уже готовят к запуску, а вторую достроят через полтора-два месяца.

В свою очередь, Берлин поддерживает реализацию проекта. Представитель «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что предложение Киева «обменять» запуск газопровода «Северный поток-2» на Крым является «чушью». Официальная Москва также отмечает, что газопровод - это коммерческий, а не политический проект.

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