В Крыму впервые прошел международный конкурс красоты Mrs. Planet 2021

На полуостров прилетели участницы из разных стран Фото: Виталий ПАРУБОВ

12 июня на сцене Республиканского Академического Драматического театра имени Горького прошел финал международного конкурса красоты, материнства и экологии «Mrs. Planet 2021» - Миссис Планета.

Конкурс объединил красоток не только из разных городов Крыма или России. На полуостров прилетели участницы из разных стран. По словам организатора шоу Виктории Биль, оформление гуманитарных виз ожидалось для участниц из Мексики, Южной Африки, Северной Македонии, Казахстана, Ливана, Кении Эквадора, Кореи, США, Болгарии и даже Индии.

В этот раз победительницей «Mrs. Planet 2021» стала жительница Нижнего Новгорода Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме красоты и обаяния конкурсантки презентовали собственные социальные проекты, продемонстрировали разнообразные таланты и участвовали в благотворительных акциях.

В этот раз победительницей «Mrs. Planet 2021» стала жительница Нижнего Новгорода мама двоих детей, музыкальный руководитель в детском саду Алевтина Глистина. Право участвовать в международном конкурсе она завоевала, став обладательницей титула «Миссис Волга 2020» на конкурсе «Миссис Нижний Новгород».

На сцену театра все девушки вышли в образах, которые для них специально создала официальный дизайнер проекта Юлия Гелеверя. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму такой конкурс проводится впервые. Само мероприятие проводится порядка десяти лет на сцене в Болгарии.

- Все прошло очень хорошо. Каждая девушка была по-своему прекрасна. Перед самим мероприятием мы организовали полную экскурсию по лучшим местам полуострова. Показали Тайган, разные дворцы, у них был фотодень с лучшими крымскими фотографами, стилистами и парикмахерами, - рассказала КП-Крым Виктория Биль.

Кроме красоты и обаяния конкурсантки презентовали собственные социальные проекты Фото: Виталий ПАРУБОВ

На сцену театра все девушки вышли в образах, которые для них специально создала официальный дизайнер проекта Юлия Гелеверя. Однако участницы могли и сами придумывать свои наряды. Дополняли образы визажисты Мила и Наталья Кущенко.

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