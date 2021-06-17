В Симферополе самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Пассажиры доставлены в терминал. Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
В аэропорту Симферополя произошло ЧП: самолет выкатился за пределы взлетной полосы. На борту воздушного судна находилось 284 человека, в том числе экипаж. Повреждений и пострадавших нет.
Как сообщают в пресс-службе главного аэропорта Крыма, самолет Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе во время руления, полоса заблокирована.
Полоса временно заблокирована. Фото: 112
В связи с внештатной ситуацией, на прилет в Симферополь задерживается 11 рейсов. Из них три уже летят на запасной аэродром в Анапу.
Кроме того, прием и отправка рейсов временно приостановлена. Пассажиры злополучного рейса доставлены автобусами в терминал.
- Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополь находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок, - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
Прием рейсов временно приостановлен. Фото: 112
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