Рекордный спрос: В аэропорту Симферополя открыли международную зону для туристов из России

На данный момент суточный трафик местного аэропорта уже превышает 35 тыс. пассажиров Фото: Архив "КП"

Этим летом южные курорты России готовятся встречать небывалый поток туристов. Всего, по подсчетам властей, к Черному морю отправится примерно 8 миллионов курортников с разных уголков страны. А в связи с закрытием популярных иностранных курортов полеты в Крым пользуются рекордным спросом.

Места в отелях уже на исходе, посуточную аренду недалеко от моря тоже почти не найти, плюс ко всему из-за большого ажиотажа в аэропортах черноморского побережья заканчиваются свободные слоты для приема самолетов, пишут «Известия», ссылаясь на источники в авиакомпаниях. Наиболее остро это ощущается в аэропортах крымской столицы, Сочи и Анапы.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе аэропорта Симферополя, этим летом Крым действительно пользуется рекордным спросом среди туристов. Маршрутная сеть полетов на полуостров уже достигла 63 направлений - максимального в современной истории показателя.

- На данный момент суточный трафик уже превышает 35 тысяч пассажиров, а количество рейсов - 200 на прилет и вылет, что в предыдущие годы наблюдалось в августе - традиционно самом высоком по трафику месяцу для аэропорта Симферополь, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Из-за высокой нагрузки на инфраструктуру в аэропорту пришлось задействовать международную зону терминала. Но, несмотря на рекордный трафик, авиакомпании все равно продолжают направлять свои заявки на открытие новых рейсов в Крым.

- В июне авиакомпании были проинформированы о времени в течение суток, когда заявки на слоты будут подтверждаться автоматически. Заявки на слоты в другие временные периоды согласуются с авиакомпаниями после переговоров и с учетом типа воздушного судна, времени и условий его обслуживания, - заключили в аэропорту.

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