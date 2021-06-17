Взлетная полоса разблокирована: Аэропорт Симферополя возобновил работу

Пассажиры доставлены в терминал. Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса разблокирована.

Напомним, что утром 17 июня самолет Boeing с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Взлетно-посадочная полоса была заблокирована. Обошлось без пострадавших. Все пассажиры этого рейса были доставлены в терминал автобусами.,

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма, сейчас взлетно-посадочная полоса аэропорта находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимались и не отправлялись.

На данный момент задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлится на запасных аэродромах.

ВПП находится в пригодном для работы состоянии. Фото: пресс-служба аэропорта СИмферополь.

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