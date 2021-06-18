Будущее - за профессионалами: Почему спекуляции на национальном вопросе больше не работают в Крыму

Масштабные объекты инфраструктуры, построенные в российском Крыму за столь короткий срок, убедительнее всех доводов украинских политиков. Фото: "КП" Архив

Слово - сильнейшее защитное оружие

Блаженный день у ног моих, великий мир голубоглазый.

Кто мы? Мы просто жизни миг, меняющийся с каждой фразой.

Вечерней падая звездой, уйдем, сгорим, исчезнем снова.

Но мы вернемся в мир большой простым Великим Русским Словом.

Такими стихами ознаменовался XIV Международный фестиваль «Великое русское слово», который в этом году проходил в Крыму с 7 по 12 июня.

Фестиваль, призванный сохранить и прославить русский язык, культуру и историю, зародился в Крыму еще в далеком 2007 году - во времена Украины. Стоит ли говорить, с каким раздражением воспринимали его украинские власти. Все это время незалежная отчаянно пыталась насадить чуждую Крыму украинизацию и внести национальную разобщенность.

Об этом, кстати, вспомнил и глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы помним, какое было давление (со стороны Украины. - Ред.), какая была агрессивная среда. Этот фестиваль был инструментом обороны в части защиты наших традиций, нашего цивилизационного кода. Но нам еже тогда помогали регионы России и на тот момент Украины, других стран СНГ - все это позволило сохранить нашу идентичность, культуру, русский язык и общую историю с Россией, - сказал глава Республики Крым.

Сергей Аксенов на фестивале "Великое русское слово" в этом году.

Разность двух политических подходов

Но с 2014 года все изменилось. Крым стал регионом межнациональной стабильности и равноправия, в основе которых лежит идея единого российского народа с государствообразующим русским языком. И эти догмы с 2020 года официально закреплены в основном законе страны - обновленной Конституции.

- Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. (…) Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, - гласит 68-я статья.

В этом и есть различие основного подхода России и Украины в государственной политике: сладкоголосые украинские политики лишь обещали крымчанам разных национальностей золотые горы, а на деле все оборачивалось болезненным разочарованием. Тогда как в России профессионалы привыкли мало говорить, но много делать.

Политика манипуляций и стравливания

Вспомним извечную проблему украинской эпохи - так называемые «поляны протеста». Потеряв надежду на хоть какую-то справедливость как от «оранжевых», так и от «регионалов», крымские татары решили брать все в свои руки - и начали строить дома на свободных участках. Все это выливалось в конфликты на национальной почве, которые иногда доходили до прямых столкновений. Власти же Украины совершенно не контролировали ситуацию, а лишь спекулировали на болезненной теме.

Скорбную для всех татар дату - 18 мая - лидеры Меджлиса* всегда использовали в своих сиюминутных политических целях, продолжая вносить раздор в крымское общество. Провозглашая популистские, а местами даже экстремистские лозунги, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров не сделали для своего народа фактически ничего - лишь выторговывали себе личные преференции. Об общей же инфраструктуре для крымчан в украинскую бытность даже говорить не приходится: ее не было от слова совсем.

Деструктивная нацполитика Украины не раз приводила к столкновениям в Крыму на "полянах протеста"/ avdet.org

Идея общенационального созидания

Что же сделали для народов Крыма те самые немногословные, но деятельные политики уже российского времени? Достаточно просто перечислить, чтобы все встало на свои места.

Помимо русского, в республике немедленно сделали государственными украинский и крымскотатарский язык. Россия официально присвоила статус реабилитированных всем народам Крыма, пострадавшим от сталинских репрессий. А это давало право гражданам на многочисленные льготы, в том числе на получение бесплатного земельного участка. Уже скоро достроят мемориал депортированным крымчанам в Сирени, а все мусульмане полуострова наконец-то смогут молиться в своей Соборной мечети…

В разных уголках республики крымчане получили новое оборудование в больницы, отремонтированные школы и детские сады, ровные дороги, объекты благоустройства, туризма, отдыха и многое другое.

Фотография, к которой не нужны комментарии...

Иногда речь идет и об уникальных спортивных объектах, как, например, будущая детская школа зимних видов спорта прославленного фигуриста Ильи Авербуха в Евпатории. Звучит почти сюрреалистично, но этот нужный объект властям совместно с горожанами пришлось отстаивать почти с боем. Как уже писала «Комсомолка», отдельная группа крымскотатарской общественности заявила: еще до Великой Отечественной войны на месте пустыря было мусульманское кладбище, а значит, возводить каток для детей нельзя…Раздосадованные евпаторийцы вышли на мирный сход - выступить за строительство спортивного объекта. В дело даже пришлось вмешиваться Совету министров РК: на месте с горожанами общался вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, чтобы разобраться в ситуации. В итоге по поручению главы республики решено было подарить детям жителей всего Западного Крыма уникальную спортивную школу. Решение оказалось соломоновым, ведь обнаруженные останки в процессе стройки будут перезахоронены на городские кладбища. Но главное - эта ситуация стала показательным столкновением архаичного подхода и новой модели созидательного мышления… Благо верх одержал прогресс.

И все это заслуга не популистов, играющих на особом отношении к определенному народу, а опытных управленцев, людей дела, для которых важен результат.

Выходит, что рецепт развития всеми нами любимого полуострова прост, как и все гениальное: отказ от деструктивной политики квот, манипуляций с национальным вопросом - и переход к идее созидания во благо всего многонационального народа России. Задача сложная, и обеспечить ее могут лишь волевые профессионалы, а профессионализм, как известно, не имеет национальности, зато имеет конкретную фамилию. Например, в бюллетене этой осенью…

* Запрещенная в России организация

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