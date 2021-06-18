Власти Ялты ввели в затопленном городе режим ЧС. Въезд в центр города перекрыт

Город затопило в ночь на пятницу. Фото: Янина Павленко/Facebook

В затопленной дождями Ялте введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили глава администрации города Янина Павленко. Более того, власти полностью перекрыли проезд в центр города.

- В настоящее время в Ялте объявлена чрезвычайная ситуация. Реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей. Самое важное, что центр города перекрыт полностью, - заявила Янина Павленко, глава местной администрации.

Чтобы избежать пробок на трассе, в районе Октября закрыт въезд в город. Также движение транспорта приостановлено для расчистки последствий сели, которые сходят в разных местах. Местному автодору помогает частный бизнес, предоставивший крупную строительную технику.

В городе развернуты три пункта оказания помощи пострадавшим от непогоды.

- Перевалочные пункты, где работают волонтеры: 11 школа, спортивный зал МЧС, летний лагерь «Смена» администрации города. В эти три пункта мы свозим людей, которых собираем на улицах, людей из подтапливаемых помещений, - добавила Павленко.

В ночь на 18 июня непогода обрушилась на Ялту. Самой проблематичной частью города стала хозяйственная зона «Крымэнерго», которую подтапливает дождевой водой. В городе созданы мобильные бригады, которые при помощи мешков с песком отводят воду от многоквартирных домов.

Напомним, что причиной сильных дождей в ночь на 17 июня в Крыму стал циклон. Самые серьёзные последствия непогоды фиксируются на востоке республики. В Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

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