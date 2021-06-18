В Ялте началась эвакуация людей из подтопленных домов

Дожди обрушились на Ялту в ночь на 18 июня. Фото: соцсети

В Алупке и Ялте сильные ливни привели к подтоплению двух домовладений. Спасатели эвакуировали в безопасную зону семь человек. А вот в поселке Оползневое, что на южном берегу Крыма, сошел грязевой сель. Ранее сель сошел на трассе в Алупке.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, движение на Южнобережном шоссе организовано в реверсивном режиме. Часть дороги оказалась перекрыта сошедшим слоем грунта.

- По данным на 8.00 в Ялте были полностью затоплены пешеходные переходы между улицами Московской и Киевской и частично – на овощном рынке и «Спартаке». В Гаспре утром произошло подтопление трансформаторной подстанции, но воду удалось отвести, и подстанция работает в штатном режиме, - добавила глава администрации Ялты Янина Павленко.

При этом в Форосе из-за отключения электричества в санатории остановилась насосная станция. Принято решение временно остановить водоснабжение посёлка. Сотрудники водоканала работают над устранением аварии.

Также из-за сложных погодных условий в Ялте приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов.

В ночь на 18 июня непогода обрушилась на Ялту. Самой проблематичной частью города стала хозяйственная зона «Крымэнерго», которую подтапливает дождевой водой. В городе созданы мобильные бригады, которые при помощи мешков с песком отводят воду от многоквартирных домов.

Напомним, что причиной сильных дождей в ночь на 17 июня в Крыму стал циклон. Самые серьёзные последствия непогоды фиксируются на востоке республики. В Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

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