Прогноз погоды в Крыму в июне 2021 года: ливни, угроза селей, наводнение

Второй день на полуострове бушует непогода Фото: Архив "КП"

В Крыму вторые сутки продолжают лить дожди. Из-за сложной погодной ситуации на полуострове был объявлен режим ЧС. Конечно, многих интересует, какой прогноз погоды в Крыму в июне 2021 года.

- Такую сложную погоду в Крыму обусловил циклон, который постепенно покидает территорию Крыма. Самые интенсивные осадки в Крыму уже прошли, - сообщает КП-Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, ночью с 17 на 18 июня на Ай-Петри выпало 187 мм осадков, что составляет три месячных нормы. Самые сильные дожди также прошли на Южном берегу Крыма.

- Сегодня к вечеру, безусловно, будет ослабление осадков, ночью они прекратятся. Однако до конца дня существует угроза селеопасных бассейнов в горах и на ЮБК. Завтра в первой половине дня без осадков, - прогнозирует синоптик.

По словам Любецкой, вечером с 19 на 20 июня и в первой половине дня 20-го числа снова над территорией Крыма пройдет циклон, который принесет дожди. Местами они будут очень сильными.

- С 21-го числа на следующей неделе будет жарко - до 25-30 градусов днем. Но то, что не будет осадков, не могу гарантировать. Создаются условия для внутримассовой конвекции. Это значит, что локальные дожди будут идти в некоторых районах Крыма в послеобеденные часы в результате прогрева и высокой влажности воздуха, - заключила синоптик.

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