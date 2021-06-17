Глава Крыма подписал указ о введении режима ЧС в республике

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Сергей Аксенов подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Крыма. Документ разместили на сайте правительства республики.

- Ввести с 9.00 17 июня 2021 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым режим функционирования «чрезвычайная ситуация», - говорится в тексте документа.

Также для органов управления и системы предупреждения и ликвидации ЧС установили региональный уровень реагирования.

Напомним, 17 июня на Керчь обрушились сильные ливни, которые привели к подтоплению некоторых районов города. По данным гидрометцентра, за этот период на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков. 20 тысяч крымчан остались без питьевой воды из-за затопления насосных станций.

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