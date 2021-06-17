Появилось видео, как Аксенов спасал людей с затопленных улиц в Керчи

17 июня Керчь накрыло сильными ливнями. Фото: Скриншот из видео

17 июня Керчь накрыло сильными ливнями. Затопило все - от трассы «Таврида» до центральных улочек города. Утром курорт превратился в настоящую русскую Венецию, только вот горожане передвигались по воде не на гондолах, а на моторных лодках и даже надувных матрасах. Вот и глава республики вышел в «реку», чтобы лично оказать помощь жителям затопленной Керчи.

Сергей Аксенов вместе со спасателями в резиновых сапогах проверил обстановку в городе, прошелся по местным больницам, осмотрел пациентов и пообщался с медперсоналом. По пути ему встретился местный житель, которому он любезно предложил помощь.

- Мужчина, вам помощь нужна какая-то? - обращается Аксенов к идущему по пояс в воде керчанину

Он помог мужчине подняться в лодку и спросил, куда он добирается. Как оказалось, до центра города керчанин приехал на автобусе, пока те ходила, а потом пытался попасть в больницу.

Напомним, 17 июня на Крым обрушились сильные ливни. Больше всего пострадала восточная часть полуострова - Керчь, Белогорск и Феодосия. По данным гидрометцентра, за этот период в Керчи выпала двухмесячная норма осадков - около 82 мм. Из-за сильных дождей под воду ушли участок на трассе «Таврида» и все центральные дороги города. Утром керчанам приходилось чуть ли не вплавь добираться до работы. Вода добралась даже до пола в маршрутках, машины на парковках практически полностью ушли под воду.

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