Ливневые дожди в Крыму 17-18 июня 2021 года: зоны подтопления, прогноз погоды, фото, видео

Последствия непогоды в Керчи. Фото: "Крым 24"

Последствия ливневых дождей в Крыму 17-18 июня 2021 года продолжают устранять. На месте ЧП в Керчи находится глава РК Сергей Аксенов. По последним данным, затоплены 236 домов на улицах Жени Дудник, Комарова, Вокзальном шоссе, Пирогова, Советской. КП-Крым проводит трансляцию устранения последствий потопа.

Спасатели откачивают воду там, где есть зоны подтопления. По данным ГУ МЧС по РК, осадки в Керчи прекратились, продолжается мониторинг обстановки.

Однако прогноз погоды неутешительный. По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, в ближайшие сутки на полуострове будет хозяйничать циклон, осадки не прекратятся. Очень сильные дожди в Крыму продолжатся до середины дня 18 июня. Осадки вероятны и на следующей неделе, температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Керчанам приходилось добираться до работы 17 июня 2021 года чуть ли не вплавь. Они постят фото и видео в соцсети с зон сильного подтопления.

Из-за непогоды часть районов Крыма осталась без мобильной связи и интернета. Обесточено 30 базовых станций. Как рассказал журналистам министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев, сейчас ведутся все работы по восстановлению.

В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов пообещал помочь жителям восточного района Крыма, которые больше всего пострадали от наводнения. Он назвал керченское ЧП «природной катастрофой». в Крымском гидрометцентре сообщали, что за ночь в Керчи выпала двойная месячная норма осадков.

Тем временем, в восточных регионах Крыма ввели режим ЧС после прошедшего ливня. Такое решение было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

- Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены 5 муниципальных образований, - проинформировал на своей странице в Фейсбук глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Сейчас в Керчи продолжают эвакуировать людей. По поручению главы Крыма Сергея Аксенова в регион направят специалистов, которые будут проводить подворовой обход и оценят материальный ущерб в связи со стихией.

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