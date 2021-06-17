Сергей Аксенов пообещал помочь всем пострадавшим от наводнения жителям Крыма

Глава РК Сергей Аксенов прибыл на место ЧП. Фото: "Крым 24"

В Керчи продолжают устранять последствия ливня, который в ночь на 17 июня затопил город-герой. На место ЧП прибыл глава республики Сергей Аксенов. По последним данным, затоплены 236 домов на улицах Жени Дудник, Комарова, Вокзальном шоссе, Пирогова и Советской.

Кроме того, обесточена центральная часть города, а также городская больница №1. Из-за остановки насосных нарушено водоснабжение.

Некоторые автомобили утонули до крыш. Фото: "Крым 24"

- В Керчи, Кировском, Ленинском районе, к сожалению, проливные дожди. У нас то пусто, то густо, к сожалению. Уровень осадков от 8 до 80 мм. Самые большие подтопления в Керчи. Затоплено огромное количество жилых помещений, домов. Некоторые автомобили затоплены до крыш, - заявил Аксенов.

По его словам, потоп в Керчи - это природная катастрофа. При этом глава РК пообещал компенсировать ущерб тем людям, которые понесли ущерб из-за потопа.

По городу невозможно передвигаться пешком. Фото: "Крым 24"

- В причинах сейчас разберемся. Никто из керчан без помощи не останется. В Кировском районе, Белогорском, Ленинском районах по всем подтопленным поселкам будут приняты меры, - заключил глава региона.

Напомним, в Крымском гидрометцентре сообщали, что за ночь в Керчи выпала двойная месячная норма осадков. Последствия непогоды устраняют спасатели. По городу они передвигаются вплавь и на лодках.

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