Проще плыть, чем идти: за ночь в Керчи выпала двухмесячная норма осадков

Город затопило ливнями. Фото: Юрий Иванов

Сильные ливни обрушились на Крым в ночь на 17 июня. Больше всего от осадков пострадала восточная часть полуострова, сообщили в Крымском гидрометцентре.

Административные здания тоже оказались подтопленными. Фото: Юрий Иванов

- В Керчи выпало 82 мм осадков за ночь. Это две месячных нормы, 88 мм – в Белогорске. Этот показатель тоже превышает норму. В Керченском проливе – 77 мм, метеостанция на Азовском море показала 43 мм осадков за ночь, это чуть больше месячной нормы. Во Владиславовке – 39 мм, 35 – норма, - сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, в центральной части Крыма дожди были слабее. В Симферополе выпало 28 мм осадков.

Керчанам приходилось чуть ли не вплавь утром 17 июня добираться до работы. Вода добралась даже до пола в маршрутках, машины на парковках практически полностью ушли под воду.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по РК, из-за дождя и поднятия уровня реки Мелек-Чесме произошло подтопление 12 домовладений в Керчи, а также больницы. Сейчас специалисты откачивают воду из домов на улице Ж. Дудник, где проживает 20 человек.

На место ЧП в Керчи прибыл глава РК Сергей Аксенов. По последним данным, затоплены 236 частных и многоквартирных домов в Керчи. Больше всего подтоплений зафиксировали на улицах Жени Дудник, Комарова, Вокзальном шоссе, Пирогова и Советской.

Напомним, что в крымском главке МЧС объявили штормовое предупреждение на 17 июня. По всему Крыму прогнозировали неблагоприятные погодные условия. Восточный регион Крыма заливает дождями не первый раз за это лето. Так, поселок Приозерное затопило в начале июня. Спасатели эвакуировали людей на лодках.

По городу невозможно передвигаться пешком. Фото: "Крым 24"

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