Из-за непогоды часть Крыма осталась без света и связи

Сейчас ведутся все работы по восстановлению энергоснабжения. Фото: скриншот из видео

В Крыму из-за сильных ливней без мобильной связи и интернета остались 30 базовых станций. Как рассказал журналистам министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев, сейчас ведутся все работы по восстановлению.

- В целом по Республике Крым 28 станций мобильной связи обесточены, сейчас они работают на резервных аккумуляторах, - отметил Афанасьев.

Восемь базовых станций проработали всю ночь на резервных аккумуляторах, но под утро они полностью разрядились. По словам министра, сейчас сотрудники «Крымэнерго» ведут все работы для того, чтобы вернуть энергообеспечение станциям.

Напомним, в ночь на 17 июня на Крым обрушились сильные ливни. Больше всего пострадала восточная часть полуострова - Керчь, Белогорск и Феодосия. По данным регионального гидрометцентра, за этот период в Керчи выпала двухмесячная норма осадков - около 82 мм. Из-за сильных дождей затопило участок на трассе «Таврида» и все центральные дороги города. Утром керчанам приходилось чуть ли не вплавь добираться до работы. Вода добралась даже до пола в маршрутках, машины на парковках практически полностью ушли под воду.

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