Когда непогода покинет Крым: Синоптики дали точный прогноз

Уже завтра, 18 июня, температура воздуха постепенно будет повышаться. Фото: ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ / Ольга Глебова

Циклон, который стал причиной затопления восточной части полуострова, покинет Крым только завтра, сообщила Комсомолке начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По прогнозам синоптика, 17 июня весь день и по всему полуострову еще можно ожидать сильные ливни. Под вечер они ослабеют и переместятся на западную акватория Черного моря.

- Осадки ослабеют и прекратятся только завтра с середины дня. То есть в течение дня сегодня, ночью и завтра в первой половине дня мы еще ожидаем сильные и очень сильные дожди в Крыму, - отметила Любецкая.

Уже завтра, 18 июня, температура воздуха постепенно будет повышаться, а днем выглянет солнце. В Симферополе в пятницу столбики термометра поднимутся до 23 градусов, а на выходных - до 26-27 градусов.

- И на следующей неделе до +30 градусов. Но вероятность осадков на следующей неделе снова возникает - это внутримассовые процессы конвективного характера. Я не могу сказать, что до конца месяца осадки прекратятся, - добавляет синоптик.

По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, хоть циклон и будет постепенно уходить, в течение дня на полуострове все еще будут лить дожди.

- Выпадет еще 30 миллиметров осадков, а это как минимум три ведра воды на каждый квадратный метр улиц. И, конечно, все это будет сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра порывом до 20-25 м/с и градом диаметром в несколько сантиметров, - заключает синоптик.

Напомним, за ночь 17 июня в Керчи выпала двойная месячная норма осадков. Из-за сильных дождей затопило участок на трассе «Таврида» и все центральные дороги города. Утром керчанам приходилось чуть ли не вплавь добираться до работы. Вода добралась даже до пола в маршрутках, машины на парковках практически полностью ушли под воду.

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