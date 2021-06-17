На востоке Крыма объявлен режим ЧС в связи с затоплением населенных пунктов

Фото: Фейсбук главы админитсрации Керчи Сергея Бороздина

В восточных регионах Крыма введен режим ЧС после прошедшего ночью ливня, из-за которого несколько муниципалитетов оказались подтоплены. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

- Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены 5 муниципальных образований, - проинформировал на своей странице в Фейсбук глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Сейчас в Керчи продолжают эвакуировать людей. По поручению главы Крыма Сергея Аксенова в регион направят специалистов, которые будут проводить подворовой обход и оценят материальный ущерб в связи со стихией.

- Все пострадавшие будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием. Кроме того, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений, - подчеркнул Сергей Борздин.

Напомним, в Крымском гидрометцентре сообщали, что за ночь в Керчи выпала двойная месячная норма осадков. Последствия непогоды устраняют спасатели. По городу они передвигаются вплавь и на лодках.

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