Стихия продолжает бушевать в Крыму: Сильные ливни затопили Ялту

18 июня ливни затопили Ялту. Фото: Янина Павленко/Facebook

В Крыму не утихает стихия. 17 июня сильные ливни затопили Керчь, там выпала двойная месячная норма осадков за сутки. Весь день спасатели эвакуировали горожан из затопленных домов. По всему полуострову введен режим ЧС, указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Однако и сегодня, как прогнозировали синоптики, погода не улучшилась. Сильные дожди с самого утра льют в Ялте. Некоторые дороги там уже превратились в реки.

- У нас затоплены все переходы, подтопление есть и на улице Кирова, там река Водопадная вышла из берегов. Самое страшное, что подтапливает хозяйственную зону «Крымэнерего». Если сейчас, не дай бог, ее затопит, то мы останемся без света, - сообщила глава администрации Янина Павленко.

В Ялте затоплены подземные переходы. Фото: Янина Павленко/Facebook

По ее словам, больницы города работают в обычном режиме. Правда, временно закрыта стоматологическая поликлиника на улице Блюхера, потому что дорога превратилась в реку и перекрыла дорогу.

- Дождь сейчас идет и будет идти целый день, как мы думаем. Сейчас мы создали такие мобильные бригады, которые поехали, взяли мешки с песком. Будем создавать сооружения, чтобы отводить воду от многоквартирных домов, потому что уже есть точечные подтопления в подвалах. Сейчас главная задача - окачивать воду, - добавила Павленко.

По ее словам, есть опасения, что некоторые школьники не смогут добраться до мест сдачи ЕГЭ, которое сегодня проходит в городе.

Глава Ялты призвала туристов и местных жителей по возможности оставаться дома.

По данным ГУ МЧС по Крыму, работы по эвакуации людей из затопленных домов в восточной части полуострова и откачке воды продолжались всю ночь. За сутки уровень снизился на 1,2-1,6 метра. Также убывает вода в Ленинском районе, Феодосии, Кировском и Советском районах. В целом, за сутки в Крыму в зоны подтопления попали 1 700 человек, было эвакуировано 1387 человек.

В течение дня 17 июня были развернуты пункты временного пребывания людей. Сейчас там находится 155 человек.

В Керчи, Ленинском и Кировском районах частично были выведены из строя насосные станции, поэтому в некоторых районах не было воды. Сейчас водоснабжение восстановлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

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