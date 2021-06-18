Какие выплаты положены пострадавшим от непогоды жителям Крыма

По компенсациям за потерю авто сообщат дополнительно. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму начинают принимать заявки от граждан, которые пострадали от подтопления в результате сильных ливней. Те, чье имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации в зонах подтопления, могут звонить на линии с 18 июня и до 25 июня включительно.

Как сообщили в правительстве РК, в качестве экстренных выплат положена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей.

Также предусмотрено оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости: частичная утрата – 50 тыс рублей, полная утрата – 100 тыс рублей.

Керчь: +7 978 909 11 35; 6-02-19 (круглосуточно). Для получения пособия следует звонить в департамент труда и соцзащиты по номерам: +7 978 554 30 46; +7 978 554 31 16.

Феодосия: 3-09-00, +7 978 7912257.

Ялта: 23-93-83,+7 978 901 41 12.

Кировское: 4-13-73, +7 978 256 53 00.

Ленинский район: 4-02-42, +7 978 700 12 29.

После оформления заявки, претендующие на выплаты граждане должны оставаться дома и никуда не выходить в течение дня, дожидаясь комиссию. Чтобы составить акт, жители не должны его трогать и приводить в порядок самостоятельно до приезда рабочей группы.

Напомним, что циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

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