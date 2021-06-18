Первый погибший при наводнении в Ялте: мужчину снесло потоком воды

В Ялте продолжается борьба с последствиями ливня. Фото: Янина Павленко/Facebook

В Ялте из-за наводнения погиб мужчина. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по ликвидации режима ЧС в Крыму.

По его словам, 26-летнего мужчину унесло потоком воды, ему не смогли оказать помощь. Как сообщили очевидцы происшествия, ЧП случилось недалеко от театра Чайковского.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что во время стихии пострадали восемь человек. Одного из них прооперировали - у него перелом лодыжки, сделана операция. Остальные пострадавшие получили легкие травмы.

Также власти сообщают, что погода в городе улучшилась, и дождь практически перестал идти. Янина Павленко отмечает, что уже выпало 135 мм осадков. Текущую ситуацию градоначальник сравнила с 1922 годом, когда было более 190 мм осадков. На текущий момент на ЮБК уже выпало три месячных нормы осадков.

- В настоящий момент большая часть города и всего муниципального образования обесточена. Мы прекратили сознательно подачу воды, – уточнила Павленко.

Напомним, что в поселке Оползневое сошел грязевой сель. В Алупке и Ялте подтоплены дома, спасатели эвакуируют людей из подтопленных территорий. Движение общественного транспорта в городе частично ограничено. В Ялте был введен режим ЧС.

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