В Ялте объявлен режим ЧС из-за затопления центральных улиц

В Ялте введен режим ЧС из-за обильного количества осадков, которые подтопили часть города. Фото: Янина Павленко / Facebook.

В Ялте введет режим ЧС из-за затопления центра города. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Реки вышли из берегов, в результате центральную часть муниципалитета залила вода. Сейчас эвакуируют людей. Центр города полностью перекрыт.

- Мы закрыли в районе Октября въезд в город, чтобы на трассе не было пробок. Сейчас там убирают сели, которые сходят в разных местах, – заявила Павленко.

Для расчистки дорог на место отправлены сотрудники автодора и крупные строительные компании со спецтехникой. Также в регионе развернули пункты оказания помощи, куда свозят горожан, пострадавших от непогоды. Им оказывается первая медицинская помощь.

Кроме того, по возможности в ручном режиме отключают электроэнергию на улицах, где есть риск замыкания. Из-за большого количества осадков в некоторых частях города временно приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам.

Ранее сообщалось, что по улицам бегут бурные потоки: Ялта захлебывается дождем. Южный берег Крыма во власти стихии.

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