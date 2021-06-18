По улицам бегут бурные потоки: Ялта захлебывается дождем

В Ялте идет дождь. Фото: кадр видео ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/Вадим Иваненко/VK

Циклон, который принес на полуостров ливни и грозы, уже изрядно покуражился на востоке в Керчи. Природная стихия не забыла и Южный берег Крыма.

- 18 июня, Ялта, - такой пост в популярном крымском паблике сопровождает видео, где очевидец снял, как у него под балконом стремительно бегут потоки воды – настоящая горная речка, а город усиленно освежает нехилый такой дождик.

Пользователи соцсети поделились своими мнениями и наблюдениями, комментируя пост: «На работу не иду, а плыву»; «Меня чуть не смыло потоком. Серф надо брать или лодку»; «Подземный переход на Спартаке под крышу затопило»; «Льет как из ведра».

Нашелся и оптимист:

- С Массандры чуток стала Ялта просматриваться, может скоро выльется уже?!

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