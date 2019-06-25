Стул для серфинга: Видео о последствиях ливня в Ялте веселит соцсети

Крымский полуостров уже несколько дней находится во власти стихии. Ненастье не обошло и курортную жемчужину - Ялту. Горожане и туристы не стали впадать в уныние от прохудившегося неба, а начали снимать видео и выкладывать в соцсетях.

На одном ролике четко видно, как потоки воды увлекли за собой стул из уличного кафе.

По улицам Ялты плавают стулья из кафе.Последствия ливня возле памятника Ленину. Видео: Миша Линник/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Пора открывать прокат байдарок, - такой комментарий оставил пользователь соцсети под ником Жека Иванов.

- Cтул для серфинга, - подхватил Владимир Погорелов.

- Стулья хотят в море! Лето же! Им тоже жарко, - поддержал Николай Саломатин.

Диана Василенко же грустно проконстатировала факт:

- Единственный аттракцион на нашей набережной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="180" height="240" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/667719" frameborder="0"></iframe> В Ялте ливневый поток едва не унес в море девушку.В Ялте ливень превратил одну из улиц в горную реку. Течение настолько стремительное, что увлекло за собой женщину. Видео: Владислав Коробов/ГОЛОС ЯЛТЫ/VK! другой источник

Вспомнили пользователи соцсети и ЧП, которое произошло прошлом году, когда мощный поток унес женщину, которую спасли отважные смельчаки.

Автолюбителям тоже пришлось нелегко: того гляди машина захлебнется в мутном потоке воды и мотор заглохнет. Но все испытания они тоже приняли с юмором:

Автолюбителям в Ялте нужно иметь про запас, не только колесо, но и весло.Непогода хозяйничает на улице Пушкина. Видео: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Весла бы!

Хотя ситуация была и аховая, особенно в местах, где улицы-реки пересекалась.

Ялта поплыла после обильных осадков.Одна улица-река сливается с другой. Видео: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Блюстителям экологии стало обидно за Черное море, куда ливень смыл весь мусор с городских улиц. Вода в прибрежной зоне стала напоминать густую кашу из листьев, веток, пластиковых бутылок, целлофана, бумаги и другого мусора.

В Ялте дождь смыл мусор в море .Нижняя городская набережная. Видео: Александр Ковальчук/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Так всегда бывает после дождя, а куда же мусору деваться?! Ничего страшно, все рассосется, - рассудил Иван Большаков.

- Не рассосется! Я считаю должна быть служба специальная, которая после дождей и штормов будет все быстренько чистить, - считает Маргарита Шевцова. - А то само рассосется! Что мы оставим нашим детям и внукам?! Ялта-город счастья, а кругом грязь! Обидно!

Непогода на днях порезвилась и в Симферополе, где она ломала деревья и рвала линии электропередач. Севастополь в начале июня тоже пережил апокалипсис местного значения, когда людей пришлось вытаскивать из потоков воды, чтобы спасти им жизнь.

Крымские синоптики пока не могут пообещать ничего утешительного: дождик прекратится лишь в четверг, 27 июня, на один день, а в пятницу, 28-ого зарядит с новой силой.

Да, есть призрачная надежда, что выходные будут сухими, но метеорологи пока не могут гарантировать, что небо в субботу и воскресенье очистится от темных тучек. Правда, говорят, что чуть похолодает, но и то, на два-три дня, а потом снова вернется пекло.

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