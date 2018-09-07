Ливень превратил улицы Ялты в реки: Мощный поток унес женщину
В Ялте ливневый поток едва не унес в море девушку.В Ялте ливень превратил одну из улиц в горную реку. Течение настолько стремительное, что увлекло за собой женщину. Видео: Владислав Коробов/ГОЛОС ЯЛТЫ/VK! другой источник
Бархатный сезон на полуострове начался с ненастья: Южный берег Крыма захлестнули ливни. Осадки настолько обильные, что превратили подземные переходы в подводные гроты.
Фото и видео ялтинского ливня заполонили соцсети. Среди них есть и шокирующие: человек не смог противостоять стихии - мутные потоки сбили с ног женщину и увлекли за собой. Она беспомощно барахтается и на волоске от гибели, но нашлись смельчаки, бросившиеся на выручку. Спасена!
- Ужас! Ливень смыл женщину! В Ялте во время дождя улица Пушкинская стала горной рекой. Бурный поток настолько мощный, что смыл женщину. Ее спасли мужчины, которые не испугались стихии, - рассказывают очевидцы.
Другие свидетели ЧП делятся конкретикой:
- Женщину смыло самом начале Пушкинской, а словили ее только на переходе Боткинской. Бедолага через всю Пушкинскую пролетела!
Комментарии посыпались, как из рога изобилия.
- Сколько еще должно произойти, чтобы власти Ялты начали заниматься городом и его благоустройством на корню?!
- Мужики молодцы, респект, не растерялись.
- Молодцы парни! Все резко забыли, кислотный дождь или нет, бросились на помощь, сами по пояс в воде.
- Ребятам респект! А вот некоторые водители летят, не притормаживая и обливая прохожих грязной водой. Сегодня реально хотелось запустить такому кирпичом в лобовое стекло!
- В такой воде не увидишь, где открытый люк, и привет….
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