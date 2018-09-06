В Крыму над морем 20 минут кружил смерч
В Крыму пронесся смерч над морем.Вихрь минут 20 кружился над Черным морем вблизи Гаспры. Видео: Дэн Проц! другой источник
Четверг, 6 сентября, выдался весьма затейливым днем, если брать во внимание погоду.
Утром ливневые потоки затопили город-курорт Ялту: пешеходные переходы из подземных превратились в подводные. Дождь едва не смыл в Черное море прибрежные кафешки.
А чуть позже, вблизи Ялты в поселке городского типа Гаспра над морской гладью возник вихрь.
Смерч резвился на приличном расстоянии от берега. Фото: Дэн Проц
Пользователи соцсетей высказали свое мнение по поводу столь зрелищного природного явления.
- Прям Армагеддон на Крым!
- Ну, ничего, всяко бывает. Природа непредсказуема. Без последствий, и хорошо.
- Вот и попробуй, угадай тут с отпуском.
- Этот уже второй такой мини-тайфун второй за сезон.
- Фотошоп! Однозначно, нарисовали!
- Поражает менталитет народа! Если сам не видел - значит, вы все врете. Как вы живете-то вообще?!