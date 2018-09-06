В Крыму над морем 20 минут кружил смерч

СЕГОДНЯ 20:46 2018-09-06T20:50:14+03:00

В Крыму пронесся смерч над морем. Вихрь минут 20 кружился над Черным морем вблизи Гаспры. Видео: Дэн Проц! другой источник

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Четверг, 6 сентября, выдался весьма затейливым днем, если брать во внимание погоду.

Утром ливневые потоки затопили город-курорт Ялту: пешеходные переходы из подземных превратились в подводные. Дождь едва не смыл в Черное море прибрежные кафешки.

А чуть позже, вблизи Ялты в поселке городского типа Гаспра над морской гладью возник вихрь.

Смерч резвился на приличном расстоянии от берега. Фото: Дэн Проц

Пользователи соцсетей высказали свое мнение по поводу столь зрелищного природного явления.

- Прям Армагеддон на Крым!

- Ну, ничего, всяко бывает. Природа непредсказуема. Без последствий, и хорошо.

- Вот и попробуй, угадай тут с отпуском.

- Этот уже второй такой мини-тайфун второй за сезон.

- Фотошоп! Однозначно, нарисовали!

- Поражает менталитет народа! Если сам не видел - значит, вы все врете. Как вы живете-то вообще?!